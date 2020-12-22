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Футбол в Италии

Экс-футболисту сборной Италии ампутировали обе ноги из-за осложнений после коронавируса

Мауро Беллуджи провел 32 матча за национальную команду в 70-х годах

ТАСС, 22 декабря. Бывшему защитнику сборной Италии по футболу Мауро Беллуджи ампутировали обе ноги из-за осложнений после коронавирусной инфекции. Об этом сообщает портал altropensiero.net.

70-летний Беллуджи попал в больницу 4 ноября.

"Они отняли у меня даже ногу, которую я использовал, чтобы забивать мёнхенгладбахской "Боруссии", - пошутил бывший футболист. - По крайней мере, они могут дать мне пару лезвий, чтобы я был таким же быстрым, как Оскар Писториус".

Беллуджи выступал за "Интер", с которым выиграл чемпионат Италии сезона-1970/71, "Болонью", "Наполи" и "Пистойезе". За сборную Италии он провел 32 матча, включая пять на чемпионате мира 1978 года.

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