Минспорт РФ и Калужская область подписали соглашение о сотрудничестве в спортивной сфере

ТАСС, 22 декабря. Министр спорта РФ Олег Матыцин и губернатор Калужской области Владислав Шапша во вторник подписали соглашение между Министерством спорта РФ и правительством региона о сотрудничестве и взаимодействии в области физической культуры и спорта.

Сотрудничество предполагает совместное развитие спортивной инфраструктуры на территории Калужской области, оснащение спортивных объектов и команд необходимым инвентарем, подготовку кадров, организацию и проведение массовых мероприятий.

"Это соглашение предполагает реализацию значительных планов, связанных и с подготовкой кадров, и укреплением спортивной инфраструктуры, и проведением соревнований в Калужской области. Сегодня мы посетили производство спортивного инвентаря, оборудования. В этом тоже видим перспективы", - сказал Матыцин. Министр спорта отметил, что качество оборудования тесно связано с уровнем подготовки атлетов как в профессиональном спорте, так и в массовом.

За восемь лет при поддержке Министерства спорта России на территории Калужской области построено 39 капитальных спортсооружений, 93 универсальные площадки, возведено более 100 спортплощадок с тренажерами, добавил глава региона Владислав Шапша. "У нас есть серьезные планы, хорошие достижения по различным видам спорта, очень серьезные для Калужской области спортивные школы, в том числе школа гребли. И мы надеемся на поддержку министерства спорта при строительстве центра гребного спорта в Калуге и некоторых других объектов, которые очень ждут калужане. Мы стараемся строить объекты не только в больших городах, у нас практически нет районов, в которых не было бы многофункциональных спортивных центров", - уточнил Шапша.