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Футбол в Италии

Отмененный из-за коронавируса матч "Ювентуса" и "Наполи" будет сыгран

"Наполи" было засчитано техническое поражение после того, как команда не прибыла на игру из-за запрета властей в связи с коронавирусом в команде
© EPA-EFE/ALESSANDRO DI MARCO

ТАСС, 22 декабря. Матч третьего тура чемпионата Италии по футболу "Ювентус" - "Наполи" будет переигран, неаполитанский клуб выиграл апелляцию в Олимпийском комитете Италии. Об этом сообщает портал Football Italia.

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Встреча должна была пройти 4 октября в Турине, но "Наполи" не прибыл на игру, сославшись на решение местных властей из-за случаев заражения коронавирусом в команде. В итоге "Наполи" было засчитано техническое поражение, также с клуба было снято еще одно очко.

Две предыдущие апелляции неаполитанского клуба были отвергнуты, дело дошло до специальной спортивной панели Олимпийского комитета Италии. Теперь эта встреча должна быть переиграна, а снятие одного очка с клуба было отменено.

После 13 туров "Наполи" занимает пятое место в турнирной таблице чемпионата Италии с 23 очками в активе. После этого решения клуб должен подняться на третью строчку с 24 очками после 12 матчей.

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