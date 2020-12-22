КДК РФС в пятницу рассмотрит инцидент с болельщиками на матче "Зенит" - "Спартак"

ТАСС, 22 декабря. Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) рассмотрит инцидент с болельщиками во время матча 19-го тура Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ) между санкт-петербургским "Зенитом" и московским "Спартаком" в пятницу. Об этом сообщает пресс-служба лиги.

Матч "Зенит" - "Спартак" прошел 16 декабря и завершился победой "Зенита" со счетом 3:1. Во время матча на трибунах "Газпром-Арены" произошла стычка с участием болельщиков обеих команд. При этом 15 декабря пресс-служба петербургского клуба объявила о том, что игра пройдет при пустых трибунах, а проход на матч будет доступен только для посетителей изолированных лож и владельцев сезонных абонементов в клубные бизнес-зоны.

"Управление Роспотребнадзора по Санкт-Петербургу согласовало допуск на матч для не более чем 2 300 человек из числа посетителей ВИП-лож и владельцев сезонных абонементов в закрытые бизнес-клубы. По своей инициативе "Зенит" выделил 100 пригласительных билетов для владельцев абонементов категории "Фанатский", которые были вовлечены в работу по подготовке масштабных баннеров, - говорится в сообщении РПЛ. - Несмотря на отсутствие официальной гостевой квоты, несколько десятков болельщиков "Спартака" сумели приобрести билеты через вторичный рынок. Также были зафиксированы отдельные случаи передачи сезонных абонементов болельщикам гостей".

За участие в драке были задержаны девять посетителей матча (пять болельщиков "Зенита" и четыре - "Спартака"). Пятерых из них отпустили из отделения полиции. Остальным Петроградский районный суд вынес наказания, связанные с административным арестом сроком от 2 до 10 суток и запретом на посещение официальных спортивных соревнований сроком от 1 года до 2 лет. В отношении зачинщиков драки возбуждено уголовное дело по статье 213 часть 1 ("Хулиганство").