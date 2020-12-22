Вице-чемпионка Олимпиады по боксу Очигава завоевала серебряный пояс WBC

ТАСС, 22 декабря. Россиянка Софья Очигава завоевала серебряный пояс Всемирного боксерского совета (WBC) в весовой категории до 61,23 кг. В 10-раундовом поединке, прошедшем в Казани, она выиграла у соотечественницы Юлии Куценко решением судей.

33-летняя Очигава одержала четвертую победу на профессиональном ринге (одну - нокаутом) при отсутствии поражений. Она объявила о завершении карьеры в сентябре 2017 года, однако затем решила продолжить выступления и в марте этого года завоевала титул чемпионки мира по версии Международной боксерской ассоциации (IBA), победив итальянку Анджелу Канниццаро нокаутом в четвертом раунде.

Очигава является серебряным призером Олимпийских игр 2012 года и трехкратной чемпионкой мира (2005, 2007, 2009). В профессиональном боксе она дебютировала в 2016 году.

31-летняя Куценко потерпела второе поражение при восьми победах (три - нокаутом) и одной ничьей.