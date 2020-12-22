Чемпионат Европы по спортивной борьбе перенесен с февраля на апрель 2021 года

МОСКВА, 22 декабря. /ТАСС/. Чемпионат Европы по спортивной борьбе 2021 года в польском Катовице перенесен с февраля на апрель. Об этом заявил президент Федерации спортивной борьбы России (ФСБР) Михаил Мамиашвили, чьи слова приводит пресс-служба ФСБР.

Турнир пройдет 19-25 апреля в Варшаве.

"Прошло заседание технической комиссии Объединенного мира борьбы, и был полностью сформирован календарь мероприятий вплоть до Олимпийских игр в Токио, - сказал Мамиашвили. - С полной его версией вы ознакомитесь в ближайшие дни на сайте UWW, скажу лишь о ключевых решениях: во-первых, в январе и феврале в связи с эпидемиологической обстановкой никаких официальных мероприятий UWW не будет; во-вторых - переносится чемпионат Европы, и он состоится не в феврале, а 19-25 апреля; в-третьих - лицензионный европейский турнир состоится, как и планировалось, 18-21 марта, а вот мировой будет немного сдвинут и пройдет 6-9 мая. Что касается наших внутренних стартов, чемпионат России по греко-римской борьбе состоится в запланированные сроки - 17-22 января".