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Футбол в Испании

"Валенсия" проиграла "Севилье" в чемпионате Испании. Черышев вышел в стартовом составе

Встреча завершилась со счетом 0:1
Футболисты "Валенсии" Денис Черышев и "Севильи" Хесус Навас EPA-EFE/KAI FOERSTERLING
Описание
Футболисты "Валенсии" Денис Черышев и "Севильи" Хесус Навас
© EPA-EFE/KAI FOERSTERLING

ТАСС, 22 декабря. "Валенсия" проиграла "Севилье" со счетом 0:1 в домашнем матче 15-го тура чемпионата Испании по футболу.

Мяч на 81-й минуте забил Сусо. Полузащитник "Валенсии" и сборной России Денис Черышев появился на поле в стартовом составе и был заменен на 69-й минуте, вместо него вышел Юнус Муса. Черышев в сезоне-2013/14 выступал за "Севилью" на правах аренды, тогда он принадлежал мадридскому "Реалу".

В турнирной таблице "Севилья" занимает пятое место, набрав 23 очка, "Валенсия" с 15 очками идет 13-й. В следующем туре "Севилья" 29 декабря примет "Вильярреал", "Валенсия" 30 декабря в гостях сыграет с "Гранадой".

В другом матче игрового дня "Эльче" на своем поле сыграл вничью с "Осасуной" со счетом 2:2.

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