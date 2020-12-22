"Валенсия" проиграла "Севилье" в чемпионате Испании. Черышев вышел в стартовом составе

ТАСС, 22 декабря. "Валенсия" проиграла "Севилье" со счетом 0:1 в домашнем матче 15-го тура чемпионата Испании по футболу.

Мяч на 81-й минуте забил Сусо. Полузащитник "Валенсии" и сборной России Денис Черышев появился на поле в стартовом составе и был заменен на 69-й минуте, вместо него вышел Юнус Муса. Черышев в сезоне-2013/14 выступал за "Севилью" на правах аренды, тогда он принадлежал мадридскому "Реалу".

В турнирной таблице "Севилья" занимает пятое место, набрав 23 очка, "Валенсия" с 15 очками идет 13-й. В следующем туре "Севилья" 29 декабря примет "Вильярреал", "Валенсия" 30 декабря в гостях сыграет с "Гранадой".

В другом матче игрового дня "Эльче" на своем поле сыграл вничью с "Осасуной" со счетом 2:2.