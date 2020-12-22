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КХЛ

СКА по буллитам обыграл ЦСКА в матче чемпионата КХЛ

Встреча завершилась со счетом 4:3
Хоккеисты СКА Кирилл Марченко и ЦСКА Артем Блажиевский Александр Демьянчук/ТАСС
Описание
Хоккеисты СКА Кирилл Марченко и ЦСКА Артем Блажиевский
© Александр Демьянчук/ТАСС

ТАСС, 22 декабря. Петербургский СКА обыграл московский ЦСКА со счетом 4:3 по буллитам в домашнем матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла в Ледовом дворце в Санкт-Петербурге в присутствии 3 136 зрителей.

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В составе победителей шайбы забросили Антон Бурдасов (3-я минута), Иван Морозов (46) и Кирилл Марченко (56). Победный буллит на счету Марченко. У проигравших отличились Никита Сошников (4), Константин Окулов (59) и Максим Шалунов (60).

Форвард СКА Владимир Ткачев отметился передачей и продлил серию с набранными очками до 6 матчей - за это время он набрал 8 (2 шайбы + 6 передач) очков. Также нападающий набрал свое 200-е очко в КХЛ. В октябре ЦСКА в домашнем матче обыграл СКА со счетом 3:1.

ЦСКА продолжает возглавлять турнирной таблицу Западной конференции, набрав 60 очков в 38 матчах. СКА расположился на второй строчке с 53 очками в 38 встречах. В следующем матче ЦСКА 27 декабря в гостях сыграет с подольским "Витязем", СКА 24 декабря примет череповецкую "Северсталь".

Результаты других матчей дня: "Сибирь" - "Амур" - 3:2; "Автомобилист" - "Трактор" - 2:3; "Салават Юлаев" - "Динамо" (Минск) - 8:3; "Локомотив" - "Северсталь" - 2:1; "Динамо" (Москва) - "Йокерит" - 4:0.

Регулярный чемпионат КХЛ-2020/21. Западная конференция
КомандаИВВОВБПБПОПШО
1ЦСКА382422136124-7960
2СКА382112419122-8653
3Локомотив361742139101-6850
4Динамо М3719302211111-9248
5Динамо Мн3612531213100-10243
6Северсталь371343111584-9742
7Спартак371241241497-10640
8Йокерит331521121299-7939
9Витязь3713232116101-10539
10Сочи37920242079-12028
11Динамо Р36212242570-12316
Регулярный чемпионат КХЛ-2020/21. Восточная конференция
КомандаИВВОВБПБПОПШО
1Ак Барс402324137128-8262
2Авангард362110437104-7151
3Трактор382021111399-8448
4Металлург381804131299-8848
5Салават Юлаев3915341214112-10447
6Автомобилист3614313312102-10042
7Торпедо НН3812331415105-11241
8Барыс341052231277-8639
9Сибирь381420311893-10336
10Амур381031202289-11330
11Куньлунь37800252284-12923
12Нефтехимик36811002683-13420

 

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