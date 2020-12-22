СКА по буллитам обыграл ЦСКА в матче чемпионата КХЛ

ТАСС, 22 декабря. Петербургский СКА обыграл московский ЦСКА со счетом 4:3 по буллитам в домашнем матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла в Ледовом дворце в Санкт-Петербурге в присутствии 3 136 зрителей.

В составе победителей шайбы забросили Антон Бурдасов (3-я минута), Иван Морозов (46) и Кирилл Марченко (56). Победный буллит на счету Марченко. У проигравших отличились Никита Сошников (4), Константин Окулов (59) и Максим Шалунов (60).

Форвард СКА Владимир Ткачев отметился передачей и продлил серию с набранными очками до 6 матчей - за это время он набрал 8 (2 шайбы + 6 передач) очков. Также нападающий набрал свое 200-е очко в КХЛ. В октябре ЦСКА в домашнем матче обыграл СКА со счетом 3:1.

ЦСКА продолжает возглавлять турнирной таблицу Западной конференции, набрав 60 очков в 38 матчах. СКА расположился на второй строчке с 53 очками в 38 встречах. В следующем матче ЦСКА 27 декабря в гостях сыграет с подольским "Витязем", СКА 24 декабря примет череповецкую "Северсталь".

Результаты других матчей дня: "Сибирь" - "Амур" - 3:2; "Автомобилист" - "Трактор" - 2:3; "Салават Юлаев" - "Динамо" (Минск) - 8:3; "Локомотив" - "Северсталь" - 2:1; "Динамо" (Москва) - "Йокерит" - 4:0.