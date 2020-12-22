СКА по буллитам обыграл ЦСКА в матче чемпионата КХЛ

ТАСС, 22 декабря. Петербургский СКА обыграл московский ЦСКА со счетом 4:3 по буллитам в домашнем матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла в Ледовом дворце в Санкт-Петербурге в присутствии 3 136 зрителей.
В составе победителей шайбы забросили Антон Бурдасов (3-я минута), Иван Морозов (46) и Кирилл Марченко (56). Победный буллит на счету Марченко. У проигравших отличились Никита Сошников (4), Константин Окулов (59) и Максим Шалунов (60).
Форвард СКА Владимир Ткачев отметился передачей и продлил серию с набранными очками до 6 матчей - за это время он набрал 8 (2 шайбы + 6 передач) очков. Также нападающий набрал свое 200-е очко в КХЛ. В октябре ЦСКА в домашнем матче обыграл СКА со счетом 3:1.
ЦСКА продолжает возглавлять турнирной таблицу Западной конференции, набрав 60 очков в 38 матчах. СКА расположился на второй строчке с 53 очками в 38 встречах. В следующем матче ЦСКА 27 декабря в гостях сыграет с подольским "Витязем", СКА 24 декабря примет череповецкую "Северсталь".
Результаты других матчей дня: "Сибирь" - "Амур" - 3:2; "Автомобилист" - "Трактор" - 2:3; "Салават Юлаев" - "Динамо" (Минск) - 8:3; "Локомотив" - "Северсталь" - 2:1; "Динамо" (Москва) - "Йокерит" - 4:0.
|№
|Команда
|И
|В
|ВО
|ВБ
|ПБ
|ПО
|П
|Ш
|О
|1
|ЦСКА
|38
|24
|2
|2
|1
|3
|6
|124-79
|60
|2
|СКА
|38
|21
|1
|2
|4
|1
|9
|122-86
|53
|3
|Локомотив
|36
|17
|4
|2
|1
|3
|9
|101-68
|50
|4
|Динамо М
|37
|19
|3
|0
|2
|2
|11
|111-92
|48
|5
|Динамо Мн
|36
|12
|5
|3
|1
|2
|13
|100-102
|43
|6
|Северсталь
|37
|13
|4
|3
|1
|1
|15
|84-97
|42
|7
|Спартак
|37
|12
|4
|1
|2
|4
|14
|97-106
|40
|8
|Йокерит
|33
|15
|2
|1
|1
|2
|12
|99-79
|39
|9
|Витязь
|37
|13
|2
|3
|2
|1
|16
|101-105
|39
|10
|Сочи
|37
|9
|2
|0
|2
|4
|20
|79-120
|28
|11
|Динамо Р
|36
|2
|1
|2
|2
|4
|25
|70-123
|16
|№
|Команда
|И
|В
|ВО
|ВБ
|ПБ
|ПО
|П
|Ш
|О
|1
|Ак Барс
|40
|23
|2
|4
|1
|3
|7
|128-82
|62
|2
|Авангард
|36
|21
|1
|0
|4
|3
|7
|104-71
|51
|3
|Трактор
|38
|20
|2
|1
|1
|1
|13
|99-84
|48
|4
|Металлург
|38
|18
|0
|4
|1
|3
|12
|99-88
|48
|5
|Салават Юлаев
|39
|15
|3
|4
|1
|2
|14
|112-104
|47
|6
|Автомобилист
|36
|14
|3
|1
|3
|3
|12
|102-100
|42
|7
|Торпедо НН
|38
|12
|3
|3
|1
|4
|15
|105-112
|41
|8
|Барыс
|34
|10
|5
|2
|2
|3
|12
|77-86
|39
|9
|Сибирь
|38
|14
|2
|0
|3
|1
|18
|93-103
|36
|10
|Амур
|38
|10
|3
|1
|2
|0
|22
|89-113
|30
|11
|Куньлунь
|37
|8
|0
|0
|2
|5
|22
|84-129
|23
|12
|Нефтехимик
|36
|8
|1
|1
|0
|0
|26
|83-134
|20