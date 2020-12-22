Кущенко: Единая лига ВТБ будет изучать опыт проведения сезона НБА в условиях пандемии

МОСКВА, 22 декабря. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Единая лига ВТБ будет следить за организацией матчей нового сезона Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) с точки зрения санитарно-эпидемиологической безопасности и проведения игр в условиях пандемии коронавируса. Об этом ТАСС рассказал президент Единой лиги ВТБ Сергей Кущенко.

75-й сезон НБА стартует в ночь на среду. В первый игровой день пройдут два матча: "Бруклин" сыграет с "Голден Стэйт" (начало - 03:00 мск), "Лос-Анджелес Лейкерс" встретится с "Лос-Анджелес Клипперс" (06:00 мск).

"Конечно, Единая лига ВТБ будет подглядывать за организацией матчей в НБА, - признался Кущенко. - Но мы следим за всеми лигами в мире, везде стараемся почерпнуть что-то новое, чтобы понимать, как лучше проводить матчи в условиях коронавируса. В США ситуация с пандемией тяжелая, на их опыт проведения соревнований в таких условиях совершенно точно необходимо опираться. Ведь если вдруг у нас будет обострение, то необходимо предоставлять проекты, позволяющие играть и существовать спортивной организации, как это сделали в НБА в конце прошлого сезона".

Команды проведут по 72 игры в регулярном чемпионате вместо привычных 82, руководство НБА решило в этом сезоне отказаться от проведения Матча звезд. "Матча звезд НБА в этом сезоне не будет, так что на "звездном" рынке мы [Единая лига ВТБ] будем одни в 2021 году", - сказал Кущенко.

Сезон Единой лиги ВТБ стартовал в сентябре.