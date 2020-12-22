Конькобежец Казелин сообщил, что отстранен из-за положительного допинг-теста

ТАСС, 22 декабря. Чемпион России 2018 года в спринтерском многоборье конькобежец Михаил Казелин провалил тест на допинг из-за загрязненного спортивного питания. Об этом он написал на своей странице в соцсети "ВКонтакте".

По словам спортсмена, он отстранен Российским антидопинговым агентством (РУСАДА).

"Уверен, многие из вас заметили, что я не выступаю с конца октября. Чтобы избежать сплетен и домыслов, хотел бы прояснить ситуацию. В данный момент я временно отстранен РУСАДА на основании неблагоприятного результата анализа пробы, которую они взяли у меня в начале октября. Конечно, эта новость была шоком, однако сейчас я уже знаю, откуда в моем организме появилась запрещенная субстанция - проверка спортивного питания, которое я принимал незадолго до сдачи пробы, подтвердила, что оно загрязнено допингом", - написал 24-летний Казелин.

Он сообщил, что проводятся дополнительные исследования с целью собрать как можно больше доказательств того, что спортсмен стал жертвой недобросовестного производителя спортивного питания.

"Называть бренд и продукт, где все нашли, я пока не могу, нужно сначала завершить сбор доказательств. В данный момент я не могу нормально тренироваться, половина сезона уже прошла, и сложно прогнозировать, когда в этой истории будет поставлена финальная точка, потому что все эти проверки спортпита - дело небыстрое. Одно могу сказать совершенно искренне - я никогда сознательно не принимал ничего запрещенного, так что совесть моя перед всеми - соперниками, друзьями и, конечно, моей семьей - чиста", - добавил Казелин.