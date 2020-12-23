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Футбол в России

Гинер прокомментировал ситуацию с будущим главного тренера ЦСКА Гончаренко

Президент ЦСКА заявил, что ему нравится игра команды, а слухи о скорой отставке тренера объяснил некомпетентностью журналистов
Президент ЦСКА Евгений Гинер Михаил Джапаридзе/ТАСС
Описание
Президент ЦСКА Евгений Гинер
© Михаил Джапаридзе/ТАСС

ТАСС, 23 декабря. Президент московского футбольного клуба ЦСКА Евгений Гинер прокомментировал ситуацию с будущим главного тренера команды Виктора Гончаренко. Слова Гинера приводит газета "Спорт-Экспресс".

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"Гончаренко работает в ЦСКА. Что будет завтра, я не знаю. Даже не знаю, что со мной завтра будет. Устраивает ли его работа? Меня вообще все устраивает", - сказал Гинер.

Президент ЦСКА заявил, что не знает, откуда берутся слухи о скорой отставке тренера. "Могу ответить за себя, а не за тех, кто это пишет. К сожалению, сегодня нет таких аналитиков, которые были во времена моей молодости, по-моему, вы получаете зарплату за лайки, поэтому для вас интересна не игра команды, не прогресс определенного игрока или прочие футбольные вещи, а скандал, это для вас самое важное. Уходит Гончаренко или нет, сидел какой-то футболист с бокалом вина или нет, изнасиловал Карвальо какую-то девочку или нет, это бред, и обсуждать его я не хочу", - заявил он.

На вопрос, нравится ли ему стиль игры команды при Гончаренко, Гинер ответил: "Мне нравится. Команда играет, она молодая и живая. На мой взгляд, ребята в большинстве случаев показывают красивый футбол. Наверное, бывают и провалы, но это футбол".

После 19 туров ЦСКА занимает второе место в турнирной таблице чемпионата России, уступая 4 очка лидирующему "Зениту". В Лиге Европы армейцы заняли последнее место на групповом этапе, не сумев пробиться в 1/16 финала.

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Российский футболГончаренко, Виктор Михайлович
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