Гинер прокомментировал ситуацию с будущим главного тренера ЦСКА Гончаренко

"Гончаренко работает в ЦСКА. Что будет завтра, я не знаю. Даже не знаю, что со мной завтра будет. Устраивает ли его работа? Меня вообще все устраивает", - сказал Гинер.

Президент ЦСКА заявил, что не знает, откуда берутся слухи о скорой отставке тренера. "Могу ответить за себя, а не за тех, кто это пишет. К сожалению, сегодня нет таких аналитиков, которые были во времена моей молодости, по-моему, вы получаете зарплату за лайки, поэтому для вас интересна не игра команды, не прогресс определенного игрока или прочие футбольные вещи, а скандал, это для вас самое важное. Уходит Гончаренко или нет, сидел какой-то футболист с бокалом вина или нет, изнасиловал Карвальо какую-то девочку или нет, это бред, и обсуждать его я не хочу", - заявил он.

На вопрос, нравится ли ему стиль игры команды при Гончаренко, Гинер ответил: "Мне нравится. Команда играет, она молодая и живая. На мой взгляд, ребята в большинстве случаев показывают красивый футбол. Наверное, бывают и провалы, но это футбол".

После 19 туров ЦСКА занимает второе место в турнирной таблице чемпионата России, уступая 4 очка лидирующему "Зениту". В Лиге Европы армейцы заняли последнее место на групповом этапе, не сумев пробиться в 1/16 финала.