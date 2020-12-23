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Футбол в Италии

"Ювентус" потерпел первое поражение в чемпионате Италии, крупно проиграв "Фиорентине"

Встреча завершилась со счетом 0:3
Футболисты "Фиорентины" Франк Рибери и "Ювентуса" Аарон Рэмзи EPA-EFE/ALESSANDRO DI MARCO
Описание
Футболисты "Фиорентины" Франк Рибери и "Ювентуса" Аарон Рэмзи
© EPA-EFE/ALESSANDRO DI MARCO

ТАСС, 23 декабря. "Ювентус" проиграл дома "Фиорентине" со счетом 0:3 в матче 14-го тура чемпионата Италии по футболу.

Мячи забили Душан Влахович (3-я минута), Мартин Касерес (81), автогол за счету защитника "Ювентуса" Алекса Сандро (76).

На 18-й минуте прямую красную карточку за грубый подкат получил полузащитник туринцев Хуан Куадрадо, судья воспользовался помощью видеоассистента.

"Ювентус" занимает четвертое место в турнирной таблице, набрав 24 очка в 13 матчах. Туринцы потерпели первое поражение в сезоне в чемпионате. "Фиорентина" расположилась на 15-й строчке с 14 очками в 14 матчах.

В следующем туре "Ювентус" 3 января примет "Удинезе", "Фиорентина" в тот же день дома сыграет с "Болоньей".

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