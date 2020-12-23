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Футбол в Англии

"Манчестер Сити" разгромил "Арсенал" в четвертьфинале Кубка английской лиги

Встреча завершилась со счетом 4:1 в пользу гостей
Футболист "Манчестер Сити" Кайл Уокер и "Арсенала" Сеад Колашинац EPA-EFE/NEIL HALL
Описание
Футболист "Манчестер Сити" Кайл Уокер и "Арсенала" Сеад Колашинац
© EPA-EFE/NEIL HALL

ТАСС, 23 декабря. "Арсенал" дома проиграл "Манчестер Сити" в матче 1/4 финала Кубка английской футбольной лиги. Встреча завершилась со счетом 1:4.

В составе победителей голы забили Габриэл Жезус (3-я минута), Рияд Марез (54), Филип Фоден (59) и Эмерик Лапорт (73). У проигравших отличился Александр Ляказетт (31).

В другом матче 1/4 финала во вторник "Брентфорд" дома обыграл "Ньюкасл" со счетом 1:0. В среду состоятся еще два матча этой стадии турнира - "Сток Сити" - "Тоттенхэм" и "Эвертон" - "Манчестер Юнайтед".

"Арсенал" неудачно выступает в последнее время, 19 декабря клуб на выезде проиграл "Эвертону" (1:2) и продлил серию без побед в чемпионате Англии до семи матчей. После 14 туров "Арсенал" занимает 15-е место в турнирной таблице чемпионата.

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