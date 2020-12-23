Месси побил рекорд Пеле по количеству голов за один клуб

ТАСС, 23 декабря. Аргентинский нападающий испанского футбольного клуба "Барселона" Лионель Месси отличился во втором тайме матча чемпионата Испании по футболу против "Вальядолида".

Месси поблагодарил Пеле за поздравление с повторением его рекорда

Месси отличился на 65-й минуте матча. Для 33-летнего аргентинца этот мяч стал 644-м в официальных матчах за каталонский клуб. Месси побил рекорд бразильца Пеле по количеству голов за один клуб. Пеле забил 643 мяча в составе бразильского "Сантоса".

"Барселона" обыграла "Вальядолид" со счетом 3:0. Голами также отметились Клеман Лангле (21) и Мартин Брэйтуэйт (35). Каталонская команда не проигрывает на протяжении четырех матчей подряд (3 победы, 1 ничья) и занимает пятое место в таблице чемпионата Испании, набрав 24 очка в 14 встречах.

Месси провел за "Барселону" 748-й матч. Он является воспитанником каталонской команды, за основу которой дебютировал в 2004 году. Месси шесть раз становился обладателем "Золотого мяча", что является рекордом. Аргентинец является четырехкратным победителем Лиги чемпионов, победителем Олимпийских игр и серебряным призером чемпионата мира.