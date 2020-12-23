Бал оптимистов. В каких условиях пройдет чемпионат России по фигурному катанию

МОСКВА, 23 декабря. /Корр. ТАСС Вероника Советова/. Большинство сильнейших фигуристов страны соберутся 24 декабря на ледовой арене "Трактор" в Челябинске, где стартует чемпионат России. Без потерь не обошлось, и виноват в этом, в основном, коронавирус. К началу турнира заболевание перенесли уже более 20 лидеров сборной — вся группа танцоров тренеров Ирины Жук и Александра Свинина, пары Тамары Москвиной, Евгения Медведева, Елизавета Туктамышева, Анна Щербакова, Алена Косторная и многие другие. Куда легче пересчитать тех, кто еще не переболел. Кого мы не увидим Первой из ожидаемых звезд турнира с дистанции сошла Медведева. Фигуристка, переехавшая после Игр-2018 тренироваться в Канаду, была вынуждена вернуться в Москву из-за пандемии. Ее не было уже в предварительном списке участников национального чемпионата, который опубликовала Федерация фигурного катания на коньках России. Позже сама спортсменка подтвердила ТАСС пропуск старта, признавшись — шестой во взрослом катании сезон стал самым тяжелым в карьере. Осенью ей пришлось преодолевать проблемы со спиной, из-за сильных болей Женя пропустила больше месяца тренировок. Затем коронавирус — фигуристка попала в больницу с серьезным поражением легких.

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17 декабря стало известно, что в Челябинск не приедут действующие чемпионы России и Европы, танцоры Виктория Синицина и Никита Кацалапов. Сезон для фигуристов не задался с самого начала — они снялись с контрольных прокатов сборной. На втором этапе Кубка России выступили с ритм-танцем, но не смогли исполнить до конца произвольный танец из-за травмы Синициной. Потом фигуристы снялись с третьего этапа турнира в Сочи — у Виктории диагностировали воспаление коленного сухожилия. Затем оба спортсмена заболели, высокая температура держалась несколько дней. 21 декабря еще один действующий чемпион России и Европы (но уже в одиночном мужском катании) Дмитрий Алиев объявил, что в Челябинск не поедет. Из-за коронавируса Алиев пропустил пятый этап Кубка России, который проходил в Москве с 5 по 8 декабря. Фигурист до последнего рассчитывал на выступление, но пяти дней на подготовку к турниру ему было категорически недостаточно: "Я пробовал и надеялся, что после болезни у меня не уйдет форма и не будет истощения организма. К сожалению, за пять дней мне не удалось привести себя в рабочее состояние, чтобы биться так, как я хочу. Я пытался обмануть природу, но она оказалась мудрее", — заявил спортсмен.

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Тренерский штаб "Академии Плющенко" 22 декабря сообщил о снятии с соревнований чемпионки Европы Алены Косторной. Фигуристка совсем недавно переболела коронавирусом, ее решили поберечь. Косторная из-за COVID-19 пропустила этап Кубка России в Москве, хотя уже и вернулась к тренировкам — информация об этом появилась 15 декабря в Instagram-аккаунте "Ангелов Плющенко". В числе снявшихся с турнира — Роман Савосин, серебряный призер юниорского чемпионата мира. Он еще 18 декабря объявил о том, что не примет участие в чемпионате России из-за положительного теста на коронавирус. Остается только надеяться, что список снявшихся с национального чемпионата фигуристов пополняться больше не будет. О важности турнира Федерация фигурного катания на коньках России (ФФККР) сделала все, чтобы соревнования состоялись. Главным образом для того, чтобы сохранить для спортсменов соревновательную практику, ведь важность первостепенной задачи турнира (традиционного отбора на чемпионат Европы) в итоге сошла на нет. Международный союз конькобежцев (ISU) объявил об отмене чемпионата Европы в Загребе еще 10 декабря. Ситуация в Хорватии нестабильная, на "Арене-Загреб" развернули временный госпиталь для зараженных коронавирусом, а перенести соревнования по срокам или определить новое место проведения ISU так и не решился.

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Куда и по какому принципу спортсмены будут отбираться в Челябинске — вопрос не из легких. А вот и задачка следующего уровня — если ISU примет волевое решение сохранить мартовский чемпионат мира в Стокгольме, то каким образом ФФККР будет определяться с составом на этот старт? Условно говоря, согласно главному принципу отбора на чемпионаты Европы федерация сможет составить команду из двух первых номеров чемпионата страны в каждом из видов. Но где гарантии, что к марту ситуация не изменится по множеству причин, в том числе и в связи с коронавирусом? Будут ли способны заменить тех, кто не убережется, идущие следом по списку? Не станет ли решающим стартом для определения состава февральский финал Кубка России в Нижнем Новгороде? Кулуарно нижегородский турнир уже окрестили "главным стартом сезона", но если раньше это говорилось с долей иронии, то сейчас ситуация совсем другая. А если чемпионата мира все-таки не будет?

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Вот что вы делаете в любой непонятной ситуации? Ответов тут множество — от "ложись спать", до "танцуй и улыбайся". У спортсмена ответ один — в любой непонятной ситуации он будет работать и биться за места, если есть старт и позволяет здоровье. Задача спортивных функционеров — сделать все максимально возможное, чтобы у спортсмена эта возможность была. И чтобы это здоровье ему сохранить. Кто выступит в Челябинске По состоянию на утро 23 декабря в женском одиночном катании за титул сильнейшей фигуристки России поборются Анна Щербакова, Елизавета Туктамышева, Александра Трусова, Анастасия Гулякова, Станислава Константинова, Елизавета Нугуманова, Софья Самодурова, Дарья Усачева, Анна Фролова и Майя Хромых. В мужском одиночном катании в числе лидеров выступят Михаил Коляда, Александр Самарин, Артем Ковалев, Петр Гуменник и Макар Игнатов. В парном катании на лед выйдут Евгения Тарасова и Владимир Морозов, Анастасия Мишина и Александр Галлямов, Александра Бойкова и Дмитрий Козловский, Дарья Павлюченко и Денис Ходыкин, Ясмина Кадырова и Иван Бальченко. В танцах — Александра Степанова и Иван Букин, Тиффани Загорски и Джонатан Гурейро, Анастасия Скопцова и Кирилл Алешин, Аннабель Морозов и Андрей Багин, Елизавета Худайбердизева и Егор Базин, Софья Шевченко и Игорь Еременко.

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