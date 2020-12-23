Команда США обыграла финнов в товарищеском матче перед игрой с россиянами на МЧМ по хоккею

ТАСС, 23 декабря. Сборная США по хоккею обыграла команду Финляндии в подготовительном матче перед началом молодежного чемпионата мира в канадском Эдмонтоне. Встреча закончилась со счетом 3:2.

Авторами заброшенных шайб в составе сборной США стали Артур Калиев (20-я минута) и Коул Кофилд (22, 22), сделавший дубль в течение 35 секунд. За финнов отличились Юусо Парссинен (2), Топи Ниемела (29).

В другом товарищеском матче молодежная сборная Швейцарии со счетом 3:2 победила австрийцев.

Команды Австрии и США являются соперниками сборной России по групповому этапу молодежного чемпионата мира. Матч против американцев 26 декабря станет для россиян первым на турнире. Встреча начнется в 05:30 мск. Со сборной Австрии российская команда сыграет 30 декабря (05:30 мск).

Также российские хоккеисты на групповом этапе сыграют с командами Чехии (28 декабря, 05:30 мск) и Швеции (31 декабря, 05:30 мск). Кроме того, 24 декабря сборная России проведет товарищеский матч с командой Канады. Встреча начнется в 02:00 мск.

Молодежный чемпионат мира пройдет с 25 декабря по 5 января.