Меликов и Нурмагомедов обсудили строительство базы и развитие футбола в Дагестане

МАХАЧКАЛА, 23 декабря. /ТАСС/. Временно исполняющий обязанности главы Республики Дагестан Сергей Меликов и государственный секретарь региона Хизри Абакаров на встрече с чемпионом Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабибом Нурмагомедовым обсудили перспективы развития футбола в Дагестане и строительства спортивной базы в родном селе Нурмагомедова Сильди, сообщила в среду пресс-служба администрации главы и правительства Дагестана.

"Врио главы Республики Дагестан Сергей Меликов и государственный секретарь республики Хизри Абакаров сегодня встретились с чемпионом UFC Хабибом Нурмагомедовым. На встрече обсудили развитие футбола в Дагестане и перспективы строительства спортивной базы в родном для Нурмагомедова селе Сильди", - отметили в пресс-службе.

По словам руководителя республики, вопрос о строительстве спортивной базы был поставлен президентом РФ Владимиром Путиным несколько лет назад после его встречи с чемпионом.

"Сейчас в Сильди на средства Хабиба Нурмагомедова завершается строительство базы на 60 мест. Она востребована спортсменами со всей России и из зарубежных стран, в селе проводят свои сборы ребята, которые занимаются единоборствами. Сергей Меликов отметил, что после Нового года планирует выехать на место, чтобы определиться с локацией для строительства новой базы", - цитирует Меликова пресс-служба.

Уточняется, что они также обсудили перспективы развития в Дагестане детского, юношеского и взрослого футбола.

"Как было отмечено, в республике будет прорабатываться план популяризации этого вида спорта, развития футбольных академий, иных возможностей для профессиональной реализации талантливых футболистов. Также планируется заняться решением проблем стадиона "Динамо" в Махачкале и поддержки дагестанской футбольной команды на российских чемпионатах. Хабиб Нурмагомедов выразил готовность активно участвовать в этом процессе", - говорится в сообщении.