Около 500 спортсменов из 50 стран выступят на этапе КМ по каноэ-спринту в Алтайском крае

БАРНАУЛ, 23 декабря. /ТАСС/. Власти Алтайского края ожидают около 500 спортсменов из 50 стран на этапе Кубка мира по каноэ-спринту, который пройдет на гребном канале в пригороде Барнаула в мае 2021 года. Об этом сообщил журналистам губернатор региона Виктор Томенко.

В марте 2019 года Международная федерация каноэ (ICF) доверила Алтайскому краю право провести этап Кубка мира по гребле на байдарках и каноэ. Решение было принято после положительного опыта проведения представительного турнира "Кубок чемпионов" осенью 2018 года. После проведения этапа Кубка мира в 2021 году в Барнауле планируется провести чемпионат Европы 2023 года и чемпионат мира 2024 года.

"Примерно 500 спортсменов ожидаем из 50 стран", - сказал Томенко, добавив, что на соревнованиях будут разыграны олимпийские лицензии.

Ранее сообщалось, что в Барнауле для подготовки к этапу Кубка мира будет начато строительство обводного канала. По словам Томенко, на конец декабря все запланированные работы выполнены на 95%. "С наступлением более теплого времени мы закончим все остальное и к приему соревнований будем готовы", - добавил он.

Первая очередь "Спортивной детско-юношеской школы олимпийского резерва (СДЮШОР) по гребле на байдарках и каноэ имени Константина Костенко" была открыта в Алтайском крае в 2016 году. Объект обошелся федеральному и краевому бюджетам в 240 млн рублей. Глубина канала составляет 14 метров, что превышает глубину канала в Крылатском в Москве, также на Алтае благоприятная роза ветров для гребцов. В августе 2012 года в регионе появилась Алтайская федерация гребли на байдарках и каноэ.