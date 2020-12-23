Россия должна продолжить выплату взносов WADA после лишения РУСАДА статуса соответствия

МОСКВА, 23 декабря. /ТАСС/. Россия обязана продолжать выплату ежегодных взносов Всемирному антидопинговому агентству (WADA) после того, как Спортивный арбитражный суд (CAS) принял решение о лишении Российского антидопингового агентства (РУСАДА) статуса соответствия Всемирному антидопинговому кодексу. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе WADA.

Все страны мира обязаны выплачивать ежегодные взносы в бюджет WADA. В 2020 году WADA запланировало получение взносов на сумму около $39 млн. Россия полностью выплатила свой взнос WADA ($1 015 977) в числе первых еще до конца марта. 17 декабря CAS поддержал иск WADA и лишил РУСАДА статуса соответствия.

"Выплата государственных взносов никак не связана с соблюдением требований национальными антидопинговыми агентствами. Поэтому Россия все равно будет продолжать выплачивать свой ежегодный взнос в WADA", - сообщил представитель пресс-службы WADA.

CAS признал РУСАДА несоответствующим Всемирному антидопинговому кодексу за то, что российская сторона не обеспечила передачу WADA достоверных данных LIMS (Laboratory Information Management System) и лежащих в их основе аналитических данных московской антидопинговой лаборатории за период с 2012 по 2015 годы. Российские власти обвинения в манипуляции с базой данных отрицают.

Наибольшие взносы в бюджет WADA в 2020 году внесли США ($2 714 744), Япония ($1 502 800 + $174 894 как добровольный взнос) и Канада ($1 357 372). В предыдущие годы сумма ежегодного взноса стран в бюджет WADA увеличивалась примерно на 8%.

РУСАДА впервые было лишено статуса соответствия Всемирному антидопинговому кодексу в ноябре 2015 года после обнародования доклада независимой комиссии WADA под руководством Дика Паунда о выявленных допинговых проблем в российском спорте. В сентябре 2018 года РУСАДА было восстановлено в своих правах с последующим выполнением двух критичных условий, которые, по мнению WADA, не были в итоге соблюдены. Россия все это время продолжала выплачивать ежегодные взносы в бюджет WADA.