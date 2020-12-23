СМИ: тренер "Спартака" Тедеско не возглавит новый клуб зимой

ТАСС, 23 декабря. Главный тренер московского футбольного клуба "Спартак" Доменико Тедеско не перейдет на работу в новую команду зимой. Об этом сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на Twitter журналиста портала Funke sport Андреаса Эрнста.

Заинтересованность в услугах Тедеско проявлял германский "Майнц", однако, по информации Эрнста, специалист зимой не возглавит новый клуб.

Тедеско стал главным тренером "Спартака" в октябре 2019 года, его контракт рассчитан до конца сезона. 16 декабря после матча с "Зенитом" немецкий специалист заявил, что не намерен продлевать соглашение с клубом.

"Спартак" занимает третье место в турнирной таблице Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ).