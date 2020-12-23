UWW определил сроки проведения турниров, на которых будут разыграны олимпийские лицензии

МОСКВА, 23 декабря. /ТАСС/. Бюро Объединенного мира борьбы (UWW) утвердило сроки проведения турниров, на которых будут разыграны лицензии на Олимпийские игры в Токио. Об этом ТАСС сообщил президент Федерации спортивной борьбы России, вице-президент UWW Михаил Мамиашвили.

Решение было принято на заседании бюро и технического комитета организации, которое состоялось во вторник в онлайн-формате. Согласно решению бюро UWW, европейский квалификационный турнир состоится в середине марта в Венгрии, мировая квалификация - в начале мая в Софии. Чемпионат Европы в Польше пройдет во второй половине апреля, однако в связи со сложной эпидемиологической ситуацией сроки могут незначительно варьироваться.

"Прошло заседание технического комитета и бюро UWW, - сказал Мамиашвили. - Во-первых, мы услышали добрые слова в свой адрес от главы UWW за то, что невзирая на все сложности, мы сумели таким составом блестяще выступить на Кубке мира, стали примером для всех. Также утвержден календарь - континентальные чемпионаты и лицензионные турниры на следующий год. Чемпионат Европы пройдет 19-25 апреля, лицензионный европейский турнир состоится 18-21 марта, мировой пройдет 6-9 мая".

Олимпийские игры в Токио должны были пройти в 2020 году, но из-за пандемии коронавируса были перенесены на год и состоятся с 23 июля по 8 августа 2021 года.