Ему доверяют Брагин и Квартальнов. Хоккеист Воронков может стать лидером сборной России

МОСКВА, 23 декабря. /ТАСС/. Уходящий 2020 год смело можно назвать переломным в хоккейной карьере нападающего "Ак Барса" Дмитрия Воронкова. Еще год назад о 20-летнем уроженце Ангарска знали только в этом городе Иркутской области и Казани.
Ангарск уже не раз давал России хоккеистов мирового уровня: можно вспомнить о чемпионе мира 1990 года Михаиле Татаринове, призере Олимпийских игр 1998 года Сергее Кривокрасове, чемпионе мира 2012 года, чемпионе Суперлиги и обладателе Кубка Гагарина Александре Попове. Есть надежда, что таковым станет и Воронков, который в свои годы является одним из основных игроков "Ак Барса", а также дебютировал за национальную сборную России.
В прессе уже не раз описывалась история о том, при каких обстоятельствах Воронков выбрал хоккей. Мол, в 11-летнем возрасте (сам игрок говорит, что на тот момент ему было 12-13 лет - прим. ТАСС) в перерыве одного из матчей ангарского "Ермака" он принял участие в хоккейном конкурсе и победил в нем, точно попав броском от линии ворот в проем щита, закрывавшего противоположные ворота. Одним из призов был билет на ледовое шоу Ильи Авербуха, которое тогда с гастролями находилось в Ангарске.
Ведущий конкурса то ли в шутку, то ли всерьез объявил, что победитель конкурса после просмотра шоу сможет пригласить одну из звезд того шоу Анну Семенович на ужин. В качестве второго приза фигурировала профессиональная хоккейная клюшка, которую и выбрал Дима Воронков. "Сейчас эту историю вспоминают редко, но по молодости такое было. Учитывая возраст, вряд ли я пошел бы на свидание с Семенович, ведь у нее тогда были бы проблемы с законом", - с улыбкой вспомнил он в разговоре с ТАСС.
Доверие Квартальнова
За юношескую команду "Ермака" Воронков начал выступать в сезоне-2015/16 и играл довольно результативно - в течение трех лет он набирал не менее 50 очков в чемпионате. В сезоне-2017/18 он дебютировал за основную команду в Высшей хоккейной лиге (ВХЛ). И хоть в 14 матчах Воронков не набрал ни одного очка, он получил предложение приехать на просмотр в "Ак Барсе", который прошел успешно. "Я перешел в "Ак Барс" юным игроком, мне многое дали в клубе для того, чтобы я прогрессировал и рос, поэтому старался впитывать информацию, развиваться", - рассказал он.
При главном тренере "Ак Барса" Зинэтуле Билялетдинове Воронков играл по большей части в командах системы казанского клуба - "Ирбисе" (Молодежная хоккейная лига) и "Барсе" (ВХЛ). За основную команду он провел три матча, а Билялетдинов, когда его просили высказаться о качествах Воронкова, по существу ничего о нем не говорил.
Свой шанс закрепиться в основе "Ак Барса" 18-летний на тот момент форвард получил при новом главном тренере Дмитрии Квартальнове, и пока доверие специалиста, известного своими высокими требованиями к игрокам, он оправдывает. В своем первом же матче прошлого сезона против "Сочи" Воронков открыл счет голам в Континентальной хоккейной лиге. В первом матче нынешнего сезона его гол в овертайме принес "Ак Барсу" победу в Москве над ЦСКА в Кубке Открытия.
Квартальнов доверяет молодому форварду и место в спецбригаде большинства. В ретро-матче со "Спартаком" в Москве он даже вышел на реализацию лишнего с легионерами и его активные передвижения в зоне соперника помогли забросить "Ак Барсу" третью шайбу.
"Я старался на сборе, работал. Сложно сказать, как удалось, но я рад и благодарен тренерам за то, что они поверили в меня. Мне многое объясняли, показывали видео, поэтому старался слушать и выполнять тренерское задание", - сказал он.
Испытание серебром молодежного чемпионата мира
Потенциал Воронкова разглядел не только Квартальнов, но и Валерий Брагин, еще будучи главным тренером молодежной сборной России. Обоим специалистам импонирует игровой стиль Воронкова, в котором главными его качествами являются постоянное давление на соперников, в том числе на вратаря, а также хорошая физическая форма.
"Я габаритный игрок, люблю силовую борьбу, часто иду на пятак, закрываю вратаря. Главное - приносить пользу команде, в том числе и в обороне. Стараюсь блокировать броски, быть на линии броска", - подчеркнул Воронков, говоря о своем игровом стиле.
Воронков сумел пройти непростой отбор в окончательный состав команды на молодежный чемпионат мира, на котором сборная России выиграла серебро. В семи матчах форвард "Ак Барса" набрал семь очков (3 гола + 4 передачи). Пожалуй, лучшим матчем для него на турнире стал четвертьфинал с командой Швейцарии, в котором Воронков открыл счет, а при счете 2:1 поставил точку третьим голом.
К сожалению, чемпионат мира для него оказался смазанным из-за двух удалений в финале с канадцами, которые соперник реализовал. Из-за этого молодой игрок подвергся обструкции в соцсетях. "Это было нелегко, но меня поддержали близкие, партнеры по команде, руководство, тренеры. Плюс я удачно играл за "Ак Барс" после сборной, это помогло, - вспоминал о той ситуации Воронков.
Полезный опыт Кубка Первого канала
Приход Брагина на пост главного тренера национальной сборной, без сомнения, сыграл свою роль в том, что Воронков дебютировал и в этой команде. Кубок Первого канала для него, как и для Брагина, на уровне национальной команды стал дебютом, который стоит признать успешным. Причем и сам Воронков, и вся команда прибавляла по ходу всех трех матчей и в решающей игре с финнами добилась убедительной победы.
"Для меня было большим плюсом то, что я знал требования тренера. И не я один, много ребят прошло через молодежную сборную и работало с Брагиным", - отметил Воронков.
Сам нападающий в последней игре забросил подряд две шайбы во втором периоде. Причем на всем турнире, несмотря на силовую манеру игры, Воронков не заработал ни единой минуты штрафа.
"Это был очень полезный опыт, всегда приятно играть за национальную команду. Тем более это был мой дебют во взрослой сборной, где больше ответственности, в то время как в молодежке больше эмоциональных всплесков. Можно так сказать, что мы прибавляли от игры к игре. На скоротечных турнирах так часто бывает - лучше понимаем друг друга с каждой игрой и поэтому прибавляем", - поделился он своими впечатлениями о турнире.
Учитывая, что на следующем этапе Евротура, в феврале в Швеции, должны по большому счету сыграть те, чьи клубы не попадают в плей-офф, второе появление Воронкова в сборной России стоит ожидать в середине мая перед чемпионатом мира. Можно надеяться, что 20-летний форвард продолжит прогрессировать, что должно помочь ему выступить в Минске и Риге.