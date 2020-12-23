Ему доверяют Брагин и Квартальнов. Хоккеист Воронков может стать лидером сборной России

Главными качествами игрока являются постоянное давление на соперников, в том числе на вратаря, а также хорошая физическая форма

МОСКВА, 23 декабря. /ТАСС/. Уходящий 2020 год смело можно назвать переломным в хоккейной карьере нападающего "Ак Барса" Дмитрия Воронкова. Еще год назад о 20-летнем уроженце Ангарска знали только в этом городе Иркутской области и Казани. Ангарск уже не раз давал России хоккеистов мирового уровня: можно вспомнить о чемпионе мира 1990 года Михаиле Татаринове, призере Олимпийских игр 1998 года Сергее Кривокрасове, чемпионе мира 2012 года, чемпионе Суперлиги и обладателе Кубка Гагарина Александре Попове. Есть надежда, что таковым станет и Воронков, который в свои годы является одним из основных игроков "Ак Барса", а также дебютировал за национальную сборную России.

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В прессе уже не раз описывалась история о том, при каких обстоятельствах Воронков выбрал хоккей. Мол, в 11-летнем возрасте (сам игрок говорит, что на тот момент ему было 12-13 лет - прим. ТАСС) в перерыве одного из матчей ангарского "Ермака" он принял участие в хоккейном конкурсе и победил в нем, точно попав броском от линии ворот в проем щита, закрывавшего противоположные ворота. Одним из призов был билет на ледовое шоу Ильи Авербуха, которое тогда с гастролями находилось в Ангарске. Ведущий конкурса то ли в шутку, то ли всерьез объявил, что победитель конкурса после просмотра шоу сможет пригласить одну из звезд того шоу Анну Семенович на ужин. В качестве второго приза фигурировала профессиональная хоккейная клюшка, которую и выбрал Дима Воронков. "Сейчас эту историю вспоминают редко, но по молодости такое было. Учитывая возраст, вряд ли я пошел бы на свидание с Семенович, ведь у нее тогда были бы проблемы с законом", - с улыбкой вспомнил он в разговоре с ТАСС. Доверие Квартальнова За юношескую команду "Ермака" Воронков начал выступать в сезоне-2015/16 и играл довольно результативно - в течение трех лет он набирал не менее 50 очков в чемпионате. В сезоне-2017/18 он дебютировал за основную команду в Высшей хоккейной лиге (ВХЛ). И хоть в 14 матчах Воронков не набрал ни одного очка, он получил предложение приехать на просмотр в "Ак Барсе", который прошел успешно. "Я перешел в "Ак Барс" юным игроком, мне многое дали в клубе для того, чтобы я прогрессировал и рос, поэтому старался впитывать информацию, развиваться", - рассказал он.

Описание Дмитрий Воронков, 2019 год © Егор Алеев/ТАСС

При главном тренере "Ак Барса" Зинэтуле Билялетдинове Воронков играл по большей части в командах системы казанского клуба - "Ирбисе" (Молодежная хоккейная лига) и "Барсе" (ВХЛ). За основную команду он провел три матча, а Билялетдинов, когда его просили высказаться о качествах Воронкова, по существу ничего о нем не говорил. Свой шанс закрепиться в основе "Ак Барса" 18-летний на тот момент форвард получил при новом главном тренере Дмитрии Квартальнове, и пока доверие специалиста, известного своими высокими требованиями к игрокам, он оправдывает. В своем первом же матче прошлого сезона против "Сочи" Воронков открыл счет голам в Континентальной хоккейной лиге. В первом матче нынешнего сезона его гол в овертайме принес "Ак Барсу" победу в Москве над ЦСКА в Кубке Открытия.

Квартальнов доверяет молодому форварду и место в спецбригаде большинства. В ретро-матче со "Спартаком" в Москве он даже вышел на реализацию лишнего с легионерами и его активные передвижения в зоне соперника помогли забросить "Ак Барсу" третью шайбу. "Я старался на сборе, работал. Сложно сказать, как удалось, но я рад и благодарен тренерам за то, что они поверили в меня. Мне многое объясняли, показывали видео, поэтому старался слушать и выполнять тренерское задание", - сказал он. Испытание серебром молодежного чемпионата мира Потенциал Воронкова разглядел не только Квартальнов, но и Валерий Брагин, еще будучи главным тренером молодежной сборной России. Обоим специалистам импонирует игровой стиль Воронкова, в котором главными его качествами являются постоянное давление на соперников, в том числе на вратаря, а также хорошая физическая форма.

Описание Во время финального матча молодежного чемпионата мира против сборной Канады, 2020 год © Петр Ковалев/ТАСС

"Я габаритный игрок, люблю силовую борьбу, часто иду на пятак, закрываю вратаря. Главное - приносить пользу команде, в том числе и в обороне. Стараюсь блокировать броски, быть на линии броска", - подчеркнул Воронков, говоря о своем игровом стиле. Воронков сумел пройти непростой отбор в окончательный состав команды на молодежный чемпионат мира, на котором сборная России выиграла серебро. В семи матчах форвард "Ак Барса" набрал семь очков (3 гола + 4 передачи). Пожалуй, лучшим матчем для него на турнире стал четвертьфинал с командой Швейцарии, в котором Воронков открыл счет, а при счете 2:1 поставил точку третьим голом.

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К сожалению, чемпионат мира для него оказался смазанным из-за двух удалений в финале с канадцами, которые соперник реализовал. Из-за этого молодой игрок подвергся обструкции в соцсетях. "Это было нелегко, но меня поддержали близкие, партнеры по команде, руководство, тренеры. Плюс я удачно играл за "Ак Барс" после сборной, это помогло, - вспоминал о той ситуации Воронков. Полезный опыт Кубка Первого канала Приход Брагина на пост главного тренера национальной сборной, без сомнения, сыграл свою роль в том, что Воронков дебютировал и в этой команде. Кубок Первого канала для него, как и для Брагина, на уровне национальной команды стал дебютом, который стоит признать успешным. Причем и сам Воронков, и вся команда прибавляла по ходу всех трех матчей и в решающей игре с финнами добилась убедительной победы. "Для меня было большим плюсом то, что я знал требования тренера. И не я один, много ребят прошло через молодежную сборную и работало с Брагиным", - отметил Воронков.

Описание Во время матча против сборной Финляндии на Кубке Первого канала, 2020 год © Сергей Савостьянов/ТАСС