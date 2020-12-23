Датский фридайвер побил мировой рекорд, проплыв под водой 202 метра

СТОКГОЛЬМ, 23 декабря. /ТАСС/. Датчанин Стиг Северинсен побил мировой рекорд, проплыв 202 метра под водой у берегов Мексики. Предыдущий рекорд по подводному плаванию составлял 177 метров, сообщает Ritsaus Bureau Agency.

Северинсен уже имеет несколько мировых рекордов: он смог задержать дыхание более чем на 20 минут и проплыть почти 80 метров под гренландскими льдами. Помимо занятия спортом, Северинсен является биологом и написал несколько книг, в том числе о дыхании. Он также является активным защитником окружающей среды.

"Я хочу сказать, что мир - фантастическое место, и что тело вместе с мозгом может достигать самых невероятных вещей. Вместо того чтобы позволить страху парализовать себя, мы должны продолжить путешествие человека", - сказал датчанин.

Северинсен - четырехкратный чемпион мира по фридайвингу и обладатель нескольких рекордов Гиннесса. Во фридайвинге он использует свои знания физиологии. В марте 2010 года датчанин проплыл 72 метра подо льдом в одних плавках и очках, а в апреле он задержал дыхание на 20 минут и 10 секунд в аквариуме с акулами. В мае 2012 в аквариуме Лондонской школы дайвинга с водой, охлажденной до -1°C, Стиг, вдохнув чистый кислород, задержал дыхание на 22 минуты.

В апреле 2013 года на озере Корлорток в восточной Гренландии Северинсен проплыл 152,4 метра в гидрокостюме и моноласте, а на следующий день - 76,2 метра в плавках. Спортсмен, который имеет докторскую степень по медицине и степень магистра в области биологии, считает, что работа над дыханием позволяет человеку контролировать стресс, улучшать физические и умственные способности, а также облегчать боль.