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Магомедшарипов планирует выступить в UFC в марте

Российский боец может провести поединок против южнокорейца Чон Чхан Сона
Забит Магомедшарипов AP Photo/Jeffrey McWhorter
Описание
Забит Магомедшарипов
© AP Photo/Jeffrey McWhorter

МОСКВА, 23 декабря. /Корр. ТАСС Игорь Лазорин/. Россиянин Забит Магомедшарипов планирует провести бой на одном из турниров Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в марте. Об этом ТАСС сообщил менеджер россиянина Ризван Магомедов.

"Планируется, что Забит выступит в марте. UFC предложил варианты", - сказал собеседник агентства.

Магомедов отметил, что Магомедшарипов может провести бой против южнокорейца Чон Чхан Сона по прозвищу "Корейский зомби".

В активе Магомедшарипова 18 побед и одно поражение. Он провел последний поединок в ноябре 2019 года, победив американца Келвина Каттара.

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