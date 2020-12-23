Чемпион мира по боксу Бивол может провести поединок с Рамиресом в 2021 году

МОСКВА, 23 декабря. /Корр. ТАСС Игорь Лазорин/. Чемпион мира по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA) в полутяжелом весе Дмитрий Бивол может провести поединок против мексиканца Хильберто Рамиреса в 2021 году. Об этом ТАСС сообщил менеджер россиянина Вадим Корнилов.

"Планируем в следующем году реализовать давнишние обсуждения и планы касаемо этого боя. Очень надеюсь, что ситуация с карантинными мерами в следующем году все-таки стабилизируется, и многие планы с этого года реализуются", - сказал Корнилов.

В активе Бивола 17 побед (11 нокаутом) и ни одного поражения. На счету Рамиреса 41 победа (27 нокаутом) и ни одного поражения.