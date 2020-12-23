{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Бокс

Чемпион мира по боксу Бивол может провести поединок с Рамиресом в 2021 году

В активе российского боксера 17 побед и ни одного поражения
Дмитрий Бивол Валерий Шарифулин/ТАСС
Описание
Дмитрий Бивол
© Валерий Шарифулин/ТАСС

МОСКВА, 23 декабря. /Корр. ТАСС Игорь Лазорин/. Чемпион мира по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA) в полутяжелом весе Дмитрий Бивол может провести поединок против мексиканца Хильберто Рамиреса в 2021 году. Об этом ТАСС сообщил менеджер россиянина Вадим Корнилов.

"Планируем в следующем году реализовать давнишние обсуждения и планы касаемо этого боя. Очень надеюсь, что ситуация с карантинными мерами в следующем году все-таки стабилизируется, и многие планы с этого года реализуются", - сказал Корнилов.

В активе Бивола 17 побед (11 нокаутом) и ни одного поражения. На счету Рамиреса 41 победа (27 нокаутом) и ни одного поражения.

Теги
Бокс
ММА
Российский боец Тухугов проведет бой в UFC в феврале или марте
Последний поединок 29-летний спортсмен провел в сентябре, уступив канадцу Хакиму Даводу
Читать полностью