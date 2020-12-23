{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
НХЛ

Более 20 команд НХЛ заинтересованы в подписании контракта с 43-летним Харой

По словам агента хоккеиста, сейчас он сосредоточен на переговорах с "Бостоном", за который выступает с 2006 года

ТАСС, 23 декабря. Обладатель Кубка Стэнли Здено Хара входит в сферу интересов более 20 клубов Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Об этом сообщил агент игрока Мэтт Китор, комментарий которого приводит журналист телеканала TSN Пьер Лебрюн в своем Twitter.

"Ко мне обратилось более 20 команд, но сейчас Хара сосредоточен на переговорах с "Бостоном". У него все еще есть возможность завершить карьеру, но он, кажется, очень заинтересован в ее продолжении, если будет в хорошей форме", - сказал Китор.

Харе 43 года, он играет в составе "Бостона" с 2006 года и является капитаном команды. В 2011 году вместе с "Бостоном" словацкий защитник выиграл Кубок Стэнли. Он занимает третье место в истории НХЛ по количеству матчей в регулярных сезонах среди европейских хоккеистов - 1553 (после Яромира Ягра - 1733 и Никласа Лидстрема - 1564). В прошлом сезоне провел 81 матч, в котором набрал 16 (5 голов + 11 результативных передач) очков.

ММА
Российский боец Тухугов проведет бой в UFC в феврале или марте
Последний поединок 29-летний спортсмен провел в сентябре, уступив канадцу Хакиму Даводу
Читать полностью