Стадион "Спартака" "Открытие-Арена" сменит название в 2021 году

МОСКВА, 23 декабря. /ТАСС/. Стадион московского футбольного клуба "Спартак" "Открытие-Арена" в 2021 году будет переименован в "Открытие банк арену" в 2021 году. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе банка "Открытие", спонсора "Спартака".

"Переименование "Открытие-Арены" в "Открытие банк арену" планируется в 2021 году, - сказали в пресс-службе. - Все необходимые документы оформлены. Мы надеемся, что новое название стадиона будет более точно отражать роль и поддержку, которую банк уже в течение многих лет оказывает "Спартаку". Такая форма названия стадионов - типичная практика для мирового спорта".

В банке добавили, что планируют обновить не только название стадиона, но и продуктовое предложение для любителей футбола и болельщиков "Спартака".

В сентябре 2018 года "Спартак" и банк "Открытие" продлили спонсорский договор на пять лет. Предыдущий контракт между "Открытием" и "Спартаком" был подписан в феврале 2013 года. Новое соглашение будет действовать до 2023 года. Первый матч на "Открытие-Арене" прошел 5 сентября 2014 года.