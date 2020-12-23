Пуйоль считает, что Месси достоин получить звание лучшего футболиста в истории

В ночь на среду Месси побил рекорд бразильца Пеле по количеству голов за один клуб. Он отличился во втором тайме матча чемпионата Испании по футболу против "Вальядолида" (3:0). Для 33-летнего аргентинца этот мяч стал 644-м в официальных матчах за каталонский клуб. На счету Пеле 643 мяча в составе бразильского "Сантоса".

Пуйоль сравнил талант Месси с талантом американского баскетболиста Майкла Джордана. "Если вы спросите меня, кто такой Майкл Джордан, я отвечу, что это лучший баскетболист в истории. Думаю, что Месси будет иметь похожий статус - лучший футболист всех времен. Нам повезло, что в наше время есть такой игрок, как Месси. Мы видим цифры, и они говорят, что он лучший", - сказал он.

Пуйоль считает, что будущим футболистам будет очень тяжело повторить достижения нынешнего капитана "Барселоны". "В настоящее время нет такого игрока, но надеюсь, в будущем кто-то найдется. Я считаю, что трудно, если не невозможно, оставаться на таком высоком уровне столько лет, так что нам придется подождать и пока наслаждаться игрой Лео. В "Барселоне" он побил все рекорды, и я не знаю, найдется ли кто-нибудь, кто сможет сражаться с ним в будущем, потому что он установил очень высокую планку", - считает бывший игрок "Барселоны".

"Я по-прежнему верю, что "Барселона" с Лео продолжит выигрывать титулы, однако ему еще предстоит завоевать трофей в составе сборной. Я не аргентинец, но был бы рад за него, потому что считаю, что он этого заслуживает, и знаю, что он действительно этого хочет", - добавил Пуйоль.

Пуйоль всю карьеру провел в "Барселоне", был капитаном команды с 2004 по 2014 год, сыграл в ее составе 663 матча, забил 23 гола и стал шестикратным чемпионом Испании, двукратным обладателем Кубка Испании, шестикратным обладателем Суперкубка Испании, трижды выигрывал Лигу чемпионов и дважды - клубный чемпионат мира. В составе сборной Испании становился чемпионом мира и Европы.