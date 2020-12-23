НХЛ обязала тренеров носить маски во время матчей

ТАСС, 23 декабря. Тренеры команд Национальной хоккейной лиги (НХЛ) будут обязаны носить маски во время матчей. Об этом говорится в протоколах безопасности НХЛ, опубликованных на официальном сайте лиги.

Также в обновленных протоколах безопасности НХЛ, связанных с коронавирусом, прописаны правила о том, что владельцам клубов запрещается проводить личные встречи с игроками и представителями тренерского штаба, а на выездные матчи от команды сможет ездить не более 50 человек. Хоккеистов же просят не посещать рестораны, бары и клубы, а также не приглашать посторонних людей к себе домой. Официальные представители команд по охране здоровья перед открытием тренировочных лагерей обязаны провести дистанционное собрание для игроков и персонала, во время которого необходимо разъяснить все существующие протоколы безопасности.

Правила были согласованы между лигой и Ассоциацией игроков НХЛ (NHLPA) и расширены по сравнению с протоколами плей-офф сезона-2019/20, который был проведен в "пузырях" в Торонто и Эдмонтоне.

Новый сезон НХЛ должен начаться 13 января, в регулярном чемпионате команды проведут по 56 матчей вместо 82. В плей-офф выйдут 16 команд, Кубок Стэнли пройдет в традиционном формате.