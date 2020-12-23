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НХЛ

НХЛ обязала тренеров носить маски во время матчей

Новый сезон начнется 13 января

ТАСС, 23 декабря. Тренеры команд Национальной хоккейной лиги (НХЛ) будут обязаны носить маски во время матчей. Об этом говорится в протоколах безопасности НХЛ, опубликованных на официальном сайте лиги.

Также в обновленных протоколах безопасности НХЛ, связанных с коронавирусом, прописаны правила о том, что владельцам клубов запрещается проводить личные встречи с игроками и представителями тренерского штаба, а на выездные матчи от команды сможет ездить не более 50 человек. Хоккеистов же просят не посещать рестораны, бары и клубы, а также не приглашать посторонних людей к себе домой. Официальные представители команд по охране здоровья перед открытием тренировочных лагерей обязаны провести дистанционное собрание для игроков и персонала, во время которого необходимо разъяснить все существующие протоколы безопасности.

Правила были согласованы между лигой и Ассоциацией игроков НХЛ (NHLPA) и расширены по сравнению с протоколами плей-офф сезона-2019/20, который был проведен в "пузырях" в Торонто и Эдмонтоне.

Новый сезон НХЛ должен начаться 13 января, в регулярном чемпионате команды проведут по 56 матчей вместо 82. В плей-офф выйдут 16 команд, Кубок Стэнли пройдет в традиционном формате.

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