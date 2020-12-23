Матчи клубного чемпионата мира по футболу в Катаре пройдут на трех стадионах

ТАСС, 23 декабря. Три стадиона в Катаре примут матчи ближайшего клубного чемпионата мира. Об этом сообщает пресс-служба Международной федерации футбола (ФИФА).

Матч открытия пройдет 1 февраля на стадионе "Ахмад бин Али", который был открыт после реконструкции 18 декабря 2020 года. Финальный матч планируется провести 11 февраля на стадионе "Эдьюкейшн Сити". Также игры клубного чемпионата мира будут проходить на стадионе "Халифа".

Все три стадиона также примут матчи чемпионата мира по футболу 2022 года, который пройдет в Катаре.

Клубный чемпионат мира проводится с 2000 года, в нем принимают участие сильнейшие клубы каждой из шести континентальных конфедераций и лучший клуб принимающей турнир страны. Уже известно, что на клубном чемпионате мира сыграют "Окленд Сити" (Новая Зеландия), "Аль-Ахли" (Египет), "Аль-Духаиль" (Катар), "Бавария" (Германия), "Ульсан Хёндэ" (Южная Корея), "Тигрес" (Мексика). Последний участник станет известен в конце января по итогам финала Кубка Либертадорес. Действующим победителем клубного чемпионата мира является английский "Ливерпуль".

Следующий после февральского розыгрыш пройдет в новом формате: в турнире будут принимать участие 24 команды вместо семи, соревнования будут проходить каждые четыре года вместо Кубка конфедераций.