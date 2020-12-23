И. о. президента ФНЛ Шабанов выдвинет свою кандидатуру на пост главы лиги

Шабанов исполняет обязанности президента лиги с 7 декабря, после того, как предыдущий глава организации Игорь Ефремов на общем собрании объявил об уходе в отставку.

"Несмотря на то что после отставки Игоря Ефремова я являюсь исполняющим обязанности президента ФНЛ, закрепленным уставом нашей организации правом самостоятельно выдвигать свою кандидатуру на выборы я не обладаю. Тем не менее в преддверии сегодняшнего заседания общего собрания лиги ряд клубов обратился ко мне с таким предложением, - сказал Шабанов. - Клубы меня выдвигать могут и оказывают такое доверие, в том числе видя мою работу в лиге в качестве исполнительного директора. Поэтому я принял решение баллотироваться и дал согласие клубам ФНЛ на выдвижение меня в качестве кандидата в президенты лиги".

"Не могу не отметить, что такое доверие мне не просто приятно, но и бесценно, поэтому оправдать его для меня будет делом чести", - добавил он.

Выборы президента ФНЛ пройдут 25 февраля. Крайний срок выдвижения кандидатов на пост главы лиги - 25 января.