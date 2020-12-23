И. о. президента ФНЛ Шабанов выдвинет свою кандидатуру на пост главы лиги

МОСКВА, 23 декабря. /ТАСС/. Исполняющий обязанности президента Футбольной национальной лиги (ФНЛ), исполнительный директор лиги Иван Шабанов принял решение выдвинуть свою кандидатуру на выборы главы организации. Об этом он сообщил ТАСС.
Шабанов исполняет обязанности президента лиги с 7 декабря, после того, как предыдущий глава организации Игорь Ефремов на общем собрании объявил об уходе в отставку.
"Несмотря на то что после отставки Игоря Ефремова я являюсь исполняющим обязанности президента ФНЛ, закрепленным уставом нашей организации правом самостоятельно выдвигать свою кандидатуру на выборы я не обладаю. Тем не менее в преддверии сегодняшнего заседания общего собрания лиги ряд клубов обратился ко мне с таким предложением, - сказал Шабанов. - Клубы меня выдвигать могут и оказывают такое доверие, в том числе видя мою работу в лиге в качестве исполнительного директора. Поэтому я принял решение баллотироваться и дал согласие клубам ФНЛ на выдвижение меня в качестве кандидата в президенты лиги".
"Не могу не отметить, что такое доверие мне не просто приятно, но и бесценно, поэтому оправдать его для меня будет делом чести", - добавил он.
Выборы президента ФНЛ пройдут 25 февраля. Крайний срок выдвижения кандидатов на пост главы лиги - 25 января.