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Футбол в Испании

Футболист "Атлетико" Триппьер отстранен на 10 недель за нарушение правил о ставках

Также защитник сборной Англии заплатит штраф в размере £70 тыс.
Киран Триппьер EPA-EFE/Rodrigo Jimenez
Описание
Киран Триппьер
© EPA-EFE/Rodrigo Jimenez

ТАСС, 23 декабря. Футбольная ассоциация Англии дисквалифицировала на 10 недель защитника испанского "Атлетико" Кирана Триппьера. Об этом сообщает пресс-служба организации.

Также на 30-летнего футболиста наложен штраф в размере £70 тыс.

Отмечается, что дисквалификация игрока вступает в силу по всему миру с 23 декабря после подачи заявки в Международную федерацию футбола (ФИФА).

Как отмечает Би-би-си, игрок отрицал семь предполагаемых нарушений, но четыре были признаны доказанными в ходе личных слушаний. Нарушения произошли в июле 2019 года, когда Триппьер переходил в "Атлетико" из английского "Тоттенхэма".

Триппьер является воспитанником школы английского "Манчестер Сити". Он выступал за "Барнсли" и "Бёрнли", после чего перешел в "Тоттенхэм" летом 2015 года.  В сезоне-2018/19 футболист играл в финале Лиги чемпионов против "Ливерпуля", который завершился поражением лондонского клуба со счетом 0:2. На его счету 25 матчей и один гол в составе сборной Англии.

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