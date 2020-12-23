Тесты на коронавирус 32 футболисток в чемпионате Англии дали положительный результат

ЛОНДОН, 23 декабря. /ТАСС/. Вспышка заболеваемости COVID-19 отмечена на минувшей неделе в английском женском футболе: тесты на коронавирус сразу 32 игроков Женской суперлиги (WSL) Футбольной ассоциации Англии (FA), а также первого дивизиона (Women's Championship) дали положительный результат. В общей сложности на этот раз были проверены 864 футболистки. Об этом сообщает в среду газета Independent.

Это самое большое число заражений коронавирусом по результатам еженедельных тестов в клубах женской суперлиги и первой лиги - больше, чем за предыдущие семь недель вместе взятых. До этого наибольшее количество инфицированных за одну неделю - 10 - было зафиксировано с 19 по 25 октября. Клубы женского футбола после игр в воскресенье ушли на каникулы до матчей в январе 2020 года.

Матч "Челси" - "Тоттенхэм", который был запланирован на 20 декабря, перенесли из-за инфицирования коронавирусом нескольких игроков.

Правительство Великобритании ввело ранее максимально жесткие ограничения в Лондоне из-за быстрого роста заболеваемости COVID-19 на фоне выявления на юге Англии нового штамма коронавируса. По словам главы Минздрава страны Мэтта Хэнкока, произошел рост заболеваемости в Лондоне, графстве Кент, некоторых частях Эссекса и Хартфордшира. В связи с этим в британской столице и ряде других регионов юго-восточной Англии запрещена работа кафе, ресторанов, гостиниц и кинотеатров. Жителям столицы также рекомендовано свести к минимуму любые поездки.