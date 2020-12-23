Клуб НХЛ "Аризона" вернул защитника Любушкина из "Локомотива"

ТАСС, 23 декабря. Защитник Илья Любушкин вернется из ярославского "Локомотива" в "Аризону" в преддверии нового сезона Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Об этом сообщает пресс-служба "Локомотива".

Отмечается, что российский клуб расторг контракт с 26-летним хоккеистом, но сохранил права на него в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ).

Любушкин выступал за "Аризону" в сезонах-2018/19 и 2019/20. В регулярных чемпионатах провел 92 матча, набрал 8 очков (8 результативных передач). Защитник попал в заявку команды на плей-офф НХЛ, который состоялся в августе - сентябре, но не провел ни одного матча. В конце октября Любушкин подписал контракт с "Локомотивом" с опцией, согласно которой он вернется в "Аризону" к старту сезона НХЛ.

В текущем сезоне КХЛ Любушкин провел за "Локомотив" пять матчей, не набрав очков. Защитник выступал за ярославский клуб до отъезда за океан - с 2013 по 2018 год, дважды доходил с командой до полуфинала Кубка Гагарина. Всего в КХЛ с учетом плей-офф на его счету 315 матчей, 38 очков (13+25).

Сезон НХЛ стартует 13 января.