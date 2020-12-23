Елистратов и Просвирнова вошли в состав сборной России на чемпионат Европы по шорт-треку

МОСКВА, 23 декабря. /ТАСС/. Семен Елистратов и Софья Просвирнова вошли в состав сборной России по шорт-треку на чемпионат Европы. Об этом ТАСС сообщил старший тренер сборной Владимир Григорьев.

"На 99% на чемпионат Европы поедут Софья Просвирнова и Екатерина Ефременкова, у мальчиков - Семен Елистратов и Денис Айрапетян. Остальной состав определится тренерским решением и будет оглашен позже, где-то в январе. Елистратов продолжит тренироваться отдельно", - сказал Григорьев.

"Пандемия, конечно, сказалась на подготовке. Не совсем понятно, к чему готовиться, старты постоянно отменяют или переносят. Подводим спортсменов к одному турниру, а его отменяют", - добавил специалист.

Чемпионат Европы по шорт-треку должен пройти в Польше с 22 по 24 января.