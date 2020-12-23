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НХЛ

"Тампа" продлила контракт с российским хоккеистом Волковым

Новое соглашение рассчитано на один год
Александр Волков AP Photo/Frank Franklin II
Описание
Александр Волков
© AP Photo/Frank Franklin II

ТАСС, 23 декабря. Клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Тампа" продлил контракт с российским нападающим Александром Волковым. Об этом в своем Twitter сообщил агент хоккеиста Дэн Мильштейн.

Новое соглашение с 23-летним игроком рассчитано на один год.

Волков был выбран "Тампой" на драфте 2017 года под общим 48 номером. В течение трех сезонов он выступал в Американской хоккейной лиге (АХЛ) за "Сиракьюз", проведя 195 матчей и набрав 123 (55 голов + 68 передач) очка. В 2019 году он дебютировал в составе основной команды, отыграв в регулярном чемпионате девять встреч и отметившись одной результативной передачей.

В прошлом сезоне Волков в составе "Тампы" стал обладателем Кубка Стэнли, проведя в плей-офф один матч, он вышел на лед в заключительной игре финальной серии с "Далласом" (2:0, 4-2 - в серии).

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