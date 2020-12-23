Поздняков: российские спортсмены могут выступить под флагом ОКР на Играх в Токио

ТАСС, 23 декабря. Спортсмены из России могут выступить на Олимпийских играх в Токио в 2021 году под флагом Олимпийского комитета России (ОКР). Об этом в эфире телеканала "Матч ТВ" заявил глава ОКР Станислав Поздняков.

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17 декабря Спортивный арбитражный суд утвердил санкции в отношении российского спорта, приняв сторону Всемирного антидопингового агентства в его споре с Российским антидопинговым агентством. Российские спортсмены до 16 декабря 2022 года на Олимпийских играх и чемпионатах мира будут выступать без флага и гимна страны.

"В ситуации, при которой мы не сможем по объективным причинам использовать государственный флаг, может быть использован флаг ОКР. Олимпийский флаг использоваться не будет, однозначно. ОКР остается полноправным членом олимпийского движения, поэтому вся его атрибутика и геральдика легитимна и может быть использована", - сказал Поздняков.

"Международный олимпийский комитет до конца января должен принять решение и технические регламенты по флагу и гимну. Но для нас является приоритетным флаг ОКР, который мы используем на протокольных мероприятиях", - добавил Поздняков.

Олимпиада в Токио должна была состояться летом 2020 года, ее проведение было отложено на год в связи с пандемией коронавируса.