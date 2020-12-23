Поздняков: гимн России на Олимпиаде может заменить русская народная песня

ТАСС, 23 декабря. Русская народная песня может быть использована вместо гимна России на Олимпийских играх. Об этом в эфире телеканала "Матч ТВ" заявил президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков.

17 декабря Спортивный арбитражный суд (CAS) утвердил список санкций в отношении российского спорта, приняв сторону Всемирного антидопингового агентства (WADA) в его споре с Российским антидопинговым агентством. Российские спортсмены до 16 декабря 2022 года на Олимпийских играх и чемпионатах мира будут выступать без флага и гимна страны.

"С гимном сложнее, хотя мы ограничены лишь в использовании нашего гимна и предыдущих гимнов страны, поэтому такие варианты как "Боже, царя храни" или "Интернационал" не рассматриваются. Но мы можем использовать любую музыкальную композицию или мелодию, прямо или косвенно связанную с Россией. После того как выйдут рекомендации [Международного олимпийского комитета], мы сможем создать художественный совет, объявить конкурс на мелодию", - сказал Поздняков.