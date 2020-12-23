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Санкции WADA против российского спорта

Поздняков: гимн России на Олимпиаде может заменить русская народная песня

По словам президента Олимпийского комитета России, на Играх может быть использована любая музыкальная композиция или мелодия, прямо или косвенно связанная с Россией
Президент ОКР Станислав Поздняков Станислав Красильников/ТАСС
Описание
Президент ОКР Станислав Поздняков
© Станислав Красильников/ТАСС

ТАСС, 23 декабря. Русская народная песня может быть использована вместо гимна России на Олимпийских играх. Об этом в эфире телеканала "Матч ТВ" заявил президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков.

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17 декабря Спортивный арбитражный суд (CAS) утвердил список санкций в отношении российского спорта, приняв сторону Всемирного антидопингового агентства (WADA) в его споре с Российским антидопинговым агентством. Российские спортсмены до 16 декабря 2022 года на Олимпийских играх и чемпионатах мира будут выступать без флага и гимна страны.

"С гимном сложнее, хотя мы ограничены лишь в использовании нашего гимна и предыдущих гимнов страны, поэтому такие варианты как "Боже, царя храни" или "Интернационал" не рассматриваются. Но мы можем использовать любую музыкальную композицию или мелодию, прямо или косвенно связанную с Россией. После того как выйдут рекомендации [Международного олимпийского комитета], мы сможем создать художественный совет, объявить конкурс на мелодию", - сказал Поздняков.

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Санкции WADA против российского спорта
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