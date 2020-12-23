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НБА

Харден рискует пропустить начало сезона в НБА из-за похода в стриптиз-клуб

"Хьюстон" совместно с лигой изучают запись, чтобы установить дату съемки, на которой зафиксирован игрок
Джеймс Харден Carmen Mandato/Pool Photo via AP
Описание
Джеймс Харден
© Carmen Mandato/Pool Photo via AP

ТАСС, 23 декабря. Разыгрывающий клуба Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) "Хьюстон" Джеймс Харден может пропустить начало сезона из-за нарушения санитарного протокола. Об этом сообщает журналист ESPN Тим Макмэхон.

Ранее в сети появилось видео, на котором Харден находится в стриптиз-клубе. По правилам НБА во избежание риска заражения баскетболистам запрещено посещать бары, клубы и другие места, в которых собирается более 15 человек.

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По информации Макмэхона, "Хьюстон" совместно с НБА изучают запись, чтобы установить дату съемки. Если подтвердится, что видео снято недавно, к баскетболисту могут быть применены санкции.

Ранее Хардена уже уличали в нарушении санитарного протокола, баскетболист посещал клубы в Лас-Вегасе во время тренировочного лагеря. Тогда лига потребовала, чтобы Харден в течение шести дней сдавал тесты на коронавирус, прежде чем получить возможность приступить к тренировкам.

Регулярный чемпионат НБА стартовал в ночь на среду. "Хьюстон" первый матч проведет 24 декабря (начало - 04:00 мск) против "Оклахомы". Харден - самый ценный игрок НБА в сезоне-2017/18, восьмикратный участник Матча звезд НБА.

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