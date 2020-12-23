Бадминтонист Хакимов оспорил наказание за ставки. Тренер считает дело политической игрой

МОСКВА, 23 декабря. /ТАСС/. Российский бадминтонист Никита Хакимов оспорил в Спортивном арбитражном суде (CAS) пятилетнюю дисквалификацию за ставки на исход матчей, в которых принимал участие. Об этом ТАСС сообщила главный тренер сборной Клавдия Майорова, отметив, что это дело является политически мотивированным.

Хакимов был дисквалифицирован Всемирной федерацией бадминтона. В ходе расследования было установлено, что спортсмен через третьих лиц предлагал делать ставки на результаты матчей командного чемпионата Европы в Казани 2018 года.

"Никита подал апелляцию в CAS и ждет решения, - сказала Майорова. - Он считает себя невиновным, настаивая на том, что у него взломали страницу в Facebook, с которой было сделано предложение сделать ставку".

"Это очередная политическая игра против России. Три года назад он удачно сыграл в команде, его считали перспективным, но получилось так, что тот успех был одномоментным", - отметила она.

Главный тренер сообщила, что Хакимов не претендовал на попадание в олимпийскую команду на Игры в Токио, которые пройдут летом следующего года. "На международной арене у него не очень хорошо получилось, поэтому мы его не рассматривали", - сказала она.

Хакимову 32 года. Он специализируется на игре в парном разряде. В феврале 2020 года он был одним из десяти бадминтонистов сборной, которая завоевала бронзу на командном чемпионате Европы во Франции.