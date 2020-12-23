Владимир Леонченко сменил Василия Кикнадзе на посту генерального директора ФК "Локомотив"

ТАСС, 23 декабря. Футбольный клуб "Локомотив" на официальном сайте объявил об изменениях в руководящем составе по итогам общего собрания акционеров.
Пост председателя совета директоров вместо Анатолия Мещерякова занял заместитель генерального директора РЖД Александр Плутник. Василий Кикнадзе покинул пост гендиректора клуба, его место занял бронзовый призер чемпионата России в составе "Локомотива" 1994 года Владимир Леонченко.
В новый состав совета директоров вошли Дмитрий Булыкин, Юрий Нагорных, Александр Плутник, Геннадий Фадеев, Валерий Филатов, Виктор Шендрик.