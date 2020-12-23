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Футбол в России

Владимир Леонченко сменил Василия Кикнадзе на посту генерального директора ФК "Локомотив"

Должность председателя совета директоров вместо Анатолия Мещерякова занял заместитель генерального директора РЖД Александр Плутник
Генеральный директор "Локомотива" Владимир Леонченко Юрий Машков/ТАСС
Описание
Генеральный директор "Локомотива" Владимир Леонченко
© Юрий Машков/ТАСС

ТАСС, 23 декабря. Футбольный клуб "Локомотив" на официальном сайте объявил об изменениях в руководящем составе по итогам общего собрания акционеров.

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Пост председателя совета директоров вместо Анатолия Мещерякова занял заместитель генерального директора РЖД Александр Плутник. Василий Кикнадзе покинул пост гендиректора клуба, его место занял бронзовый призер чемпионата России в составе "Локомотива" 1994 года Владимир Леонченко.

В новый состав совета директоров вошли Дмитрий Булыкин, Юрий Нагорных, Александр Плутник, Геннадий Фадеев, Валерий Филатов, Виктор Шендрик.

Теги
Российский футболПлутник, Александр Альбертович
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