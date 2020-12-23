"Спартак" обыграл "Витязь" во втором ретроматче в КХЛ

ТАСС, 23 декабря. Московский "Спартак" победил подольский "Витязь" со счетом 5:3 в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла на "ЦСКА-Арене" в Москве.

В составе победителей шайбы забросили Никита Пивцакин (17-я минута), Павел Медведев (19), Сергей Широков (19), Михаил Котляревский (25), Робин Ганзл (33). У "Витязя" отличились Якуб Ержабек (1), Святослав Гребенщиков (31), Даниил Пыленков (51).

Соперники в текущем сезоне встретились в третий раз, во всех матчах победу одержал "Спартак".

"Спартак" провел второй матч в сезоне в ретростиле. Первый состоялся во вторник - московская команда дома уступила казанскому "Ак Барсу" (0:3). Красно-белые вновь прибыли на матч на автобусе "Икарус-250". "Спартак" проводит игры, стилизованные под отдельную историческую эпоху, с 2015 года. Матч с "Витязем" был посвящен теме дружбы народов СССР.

В турнирной таблице Западной конференции "Спартак" занимает седьмое место, набрав 42 очка в 38 матчах, "Витязь" идет девятым с 39 очками после 38 встреч. В следующем матче "Спартак" 26 декабря сыграет в гостях с омским "Авангардом", "Витязь" на следующий день примет ЦСКА.

Также в среду "Барыс" на выезде оказался сильнее "Авангарда" - 3:1, "Торпедо" в Нижнем Новгороде обыграло "Сочи" - 4:1.