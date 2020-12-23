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КХЛ

"Спартак" обыграл "Витязь" во втором ретроматче в КХЛ

Встреча завершилась со счетом 5:3
Хоккеисты "Витязя" Линус Хультстрем и "Спартака" Максим Цыплаков Михаил Терещенко/ТАСС
Описание
Хоккеисты "Витязя" Линус Хультстрем и "Спартака" Максим Цыплаков
© Михаил Терещенко/ТАСС

ТАСС, 23 декабря. Московский "Спартак" победил подольский "Витязь" со счетом 5:3 в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла на "ЦСКА-Арене" в Москве.

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В составе победителей шайбы забросили Никита Пивцакин (17-я минута), Павел Медведев (19), Сергей Широков (19), Михаил Котляревский (25), Робин Ганзл (33). У "Витязя" отличились Якуб Ержабек (1), Святослав Гребенщиков (31), Даниил Пыленков (51).

Соперники в текущем сезоне встретились в третий раз, во всех матчах победу одержал "Спартак".

"Спартак" провел второй матч в сезоне в ретростиле. Первый состоялся во вторник - московская команда дома уступила казанскому "Ак Барсу" (0:3). Красно-белые вновь прибыли на матч на автобусе "Икарус-250". "Спартак" проводит игры, стилизованные под отдельную историческую эпоху, с 2015 года. Матч с "Витязем" был посвящен теме дружбы народов СССР.

В турнирной таблице Западной конференции "Спартак" занимает седьмое место, набрав 42 очка в 38 матчах, "Витязь" идет девятым с 39 очками после 38 встреч. В следующем матче "Спартак" 26 декабря сыграет в гостях с омским "Авангардом", "Витязь" на следующий день примет ЦСКА.

Также в среду "Барыс" на выезде оказался сильнее "Авангарда" - 3:1, "Торпедо" в Нижнем Новгороде обыграло "Сочи" - 4:1.

Регулярный чемпионат КХЛ-2020/21. Западная конференция
КомандаИВВОВБПБПОПШО
1ЦСКА382422136124-7960
2СКА382112419122-8653
3Локомотив361742139101-6850
4Динамо М3719302211111-9248
5Динамо Мн3612531213100-10243
6Северсталь371343111584-9742
7Спартак3813412414102-10942
8Йокерит331521121299-7939
9Витязь3813232117104-11039
10Сочи38920242180-12428
11Динамо Р36212242570-12316
Регулярный чемпионат КХЛ-2020/21. Восточная конференция
КомандаИВВОВБПБПОПШО
1Ак Барс402324137128-8262
2Авангард372110438105-7451
3Трактор382021111399-8448
4Металлург381804131299-8848
5Салават Юлаев3915341214112-10447
6Торпедо НН3913331415109-11343
7Автомобилист3614313312102-10042
8Барыс351152231280-8741
9Сибирь381420311893-10336
10Амур381031202289-11330
11Куньлунь37800252284-12923
12Нефтехимик36811002683-13420

 

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