"Спартак" обыграл "Витязь" во втором ретроматче в КХЛ

ТАСС, 23 декабря. Московский "Спартак" победил подольский "Витязь" со счетом 5:3 в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла на "ЦСКА-Арене" в Москве.
В составе победителей шайбы забросили Никита Пивцакин (17-я минута), Павел Медведев (19), Сергей Широков (19), Михаил Котляревский (25), Робин Ганзл (33). У "Витязя" отличились Якуб Ержабек (1), Святослав Гребенщиков (31), Даниил Пыленков (51).
Соперники в текущем сезоне встретились в третий раз, во всех матчах победу одержал "Спартак".
"Спартак" провел второй матч в сезоне в ретростиле. Первый состоялся во вторник - московская команда дома уступила казанскому "Ак Барсу" (0:3). Красно-белые вновь прибыли на матч на автобусе "Икарус-250". "Спартак" проводит игры, стилизованные под отдельную историческую эпоху, с 2015 года. Матч с "Витязем" был посвящен теме дружбы народов СССР.
В турнирной таблице Западной конференции "Спартак" занимает седьмое место, набрав 42 очка в 38 матчах, "Витязь" идет девятым с 39 очками после 38 встреч. В следующем матче "Спартак" 26 декабря сыграет в гостях с омским "Авангардом", "Витязь" на следующий день примет ЦСКА.
Также в среду "Барыс" на выезде оказался сильнее "Авангарда" - 3:1, "Торпедо" в Нижнем Новгороде обыграло "Сочи" - 4:1.
|№
|Команда
|И
|В
|ВО
|ВБ
|ПБ
|ПО
|П
|Ш
|О
|1
|ЦСКА
|38
|24
|2
|2
|1
|3
|6
|124-79
|60
|2
|СКА
|38
|21
|1
|2
|4
|1
|9
|122-86
|53
|3
|Локомотив
|36
|17
|4
|2
|1
|3
|9
|101-68
|50
|4
|Динамо М
|37
|19
|3
|0
|2
|2
|11
|111-92
|48
|5
|Динамо Мн
|36
|12
|5
|3
|1
|2
|13
|100-102
|43
|6
|Северсталь
|37
|13
|4
|3
|1
|1
|15
|84-97
|42
|7
|Спартак
|38
|13
|4
|1
|2
|4
|14
|102-109
|42
|8
|Йокерит
|33
|15
|2
|1
|1
|2
|12
|99-79
|39
|9
|Витязь
|38
|13
|2
|3
|2
|1
|17
|104-110
|39
|10
|Сочи
|38
|9
|2
|0
|2
|4
|21
|80-124
|28
|11
|Динамо Р
|36
|2
|1
|2
|2
|4
|25
|70-123
|16
|№
|Команда
|И
|В
|ВО
|ВБ
|ПБ
|ПО
|П
|Ш
|О
|1
|Ак Барс
|40
|23
|2
|4
|1
|3
|7
|128-82
|62
|2
|Авангард
|37
|21
|1
|0
|4
|3
|8
|105-74
|51
|3
|Трактор
|38
|20
|2
|1
|1
|1
|13
|99-84
|48
|4
|Металлург
|38
|18
|0
|4
|1
|3
|12
|99-88
|48
|5
|Салават Юлаев
|39
|15
|3
|4
|1
|2
|14
|112-104
|47
|6
|Торпедо НН
|39
|13
|3
|3
|1
|4
|15
|109-113
|43
|7
|Автомобилист
|36
|14
|3
|1
|3
|3
|12
|102-100
|42
|8
|Барыс
|35
|11
|5
|2
|2
|3
|12
|80-87
|41
|9
|Сибирь
|38
|14
|2
|0
|3
|1
|18
|93-103
|36
|10
|Амур
|38
|10
|3
|1
|2
|0
|22
|89-113
|30
|11
|Куньлунь
|37
|8
|0
|0
|2
|5
|22
|84-129
|23
|12
|Нефтехимик
|36
|8
|1
|1
|0
|0
|26
|83-134
|20