В федерации бадминтона России прокомментировали пятилетнюю дисквалификацию Хакимова

ТАСС, 23 декабря. Глава Национальной федерации бадминтона России (НФБР) Андрей Антропов, комментируя отстранение Никиты Хакимова, заявил о недопустимости игры на ставках для спортсменов и подчеркнул, что в организации сделают выводы и разработают дополнительные меры для предотвращения повторения подобных случаев. Комментарий Антропова приводит пресс-служба НФБР.

В среду стало известно, что Хакимова на пять лет дисквалифицировали за попытку организации договорного матча с целью обогащения посредством игры на ставках. Спортсмен обжалует решение в Спортивном арбитражном суде (CAS).

"Со стороны федерации мы хотели бы подчеркнуть, что участие в запрещенной для спортсменов игре на ставках и тем более в других действиях мы не только не поддерживаем, но и оказываем этому активное противодействие. На каждых сборах наших команд мы распространяем информацию о недопустимости подобных действий. Мы считаем, что такая человеческая слабость недопустима для спортсмена, преступна, и будем продолжать с ней бороться. Окончательную точку поставит арбитраж, но в любом случае этот эпизод будет доведен до каждого игрока и, я надеюсь, послужит хорошим уроком для всех, покажет всю серьезность возможной ситуации. Мы же вынесем это на обсуждение совета федерации и продумаем комплекс дополнительных мер по борьбе с этим вызовом. Также к этому подключится и наш тренерский штаб во главе с главным тренером, и все сделают надлежащие выводы", - заявил Антропов.

Хакимову 32 года. Он специализируется на игре в парном разряде. В феврале 2020 года он был одним из десяти бадминтонистов сборной, которая завоевала бронзу на командном чемпионате Европы во Франции.