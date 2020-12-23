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Летние олимпийские виды спорта

В федерации бадминтона России прокомментировали пятилетнюю дисквалификацию Хакимова

По словам Андрея Антропова, этот случай послужит хорошим уроком для всех

ТАСС, 23 декабря. Глава Национальной федерации бадминтона России (НФБР) Андрей Антропов, комментируя отстранение Никиты Хакимова, заявил о недопустимости игры на ставках для спортсменов и подчеркнул, что в организации сделают выводы и разработают дополнительные меры для предотвращения повторения подобных случаев. Комментарий Антропова приводит пресс-служба НФБР.

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В среду стало известно, что Хакимова на пять лет дисквалифицировали за попытку организации договорного матча с целью обогащения посредством игры на ставках. Спортсмен обжалует решение в Спортивном арбитражном суде (CAS).

"Со стороны федерации мы хотели бы подчеркнуть, что участие в запрещенной для спортсменов игре на ставках и тем более в других действиях мы не только не поддерживаем, но и оказываем этому активное противодействие. На каждых сборах наших команд мы распространяем информацию о недопустимости подобных действий. Мы считаем, что такая человеческая слабость недопустима для спортсмена, преступна, и будем продолжать с ней бороться. Окончательную точку поставит арбитраж, но в любом случае этот эпизод будет доведен до каждого игрока и, я надеюсь, послужит хорошим уроком для всех, покажет всю серьезность возможной ситуации. Мы же вынесем это на обсуждение совета федерации и продумаем комплекс дополнительных мер по борьбе с этим вызовом. Также к этому подключится и наш тренерский штаб во главе с главным тренером, и все сделают надлежащие выводы", - заявил Антропов.

Хакимову 32 года. Он специализируется на игре в парном разряде. В феврале 2020 года он был одним из десяти бадминтонистов сборной, которая завоевала бронзу на командном чемпионате Европы во Франции.

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Летние олимпийские виды спорта
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