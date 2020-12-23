Дворкович сказал, что непричастен к назначению Леонченко гендиректором ФК "Локомотив"

МОСКВА, 23 декабря. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Президент Международной федерации шахмат Аркадий Дворкович непричастен к назначению генеральным директором футбольного клуба "Локомотив" Владимира Леонченко. Об этом ТАСС рассказал сам Дворкович.

В среду "Локомотив" объявил о назначении Леонченко гендиректором клуба. Дворкович ранее входил в совет директоров РЖД.

"Я рад за друзей и уверен, что они принесут пользу "Локомотиву", но абсолютно не причастен к этим кадровым решениям. Мое влияние на процессы - это слухи", - сказал Дворкович.