Чемпионат России по фигурному катанию стартует в Челябинске в четверг

ТАСС, 24 декабря. Чемпионат России по фигурному катанию начнется в Челябинске в четверг. Прокаты пройдут на льду арены "Трактор".

Турнир начнется с соревнований в мужском одиночном катании, короткую программу представят 17 фигуристов. На лед выйдут Илья Яблоков, Макар Игнатов, Артем Ковалев, Артем Зотов, Егор Мурашов, Антон Шулепов, Артем Лежеев, Максим Петров, Евгений Семененко, Егор Рухин, Петр Гуменник, Максим Варакин, Марк Кондратюк, Андрей Мозалев, Михаил Коляда, Александр Самарин, Владислав Катичев. Произвольные программы мужчины покажут в пятницу.

Соревнования танцевальных пар также начнутся в четверг с ритм-танцев, в пятницу дуэты представят произвольный танец. За титул поборются 14 танцевальных дуэтов: Александра Степанова и Иван Букин, Елизавета Кириллова и Марк Чегодаев, Екатерина Миронова и Евгений Устенко, Софья Шевченко и Игорь Еременко, Елизавета Пасечник и Егор Колосовский, Софья Карташова и Илья Карпов, Аннабель Морозов и Андрей Багин, Влада Павленина и Александр Алексанян, Юлия Тульцева и Анатолий Беловодченко, Анастасия Скопцова и Кирилл Алешин, Елизавета Худайбердиева и Егор Базин, Тиффани Загорски и Джонатан Гурейро, Влада Чашникова и Захар Черезов, Светлана Лизунова и Александр Вахнова.

Завершится первый соревновательный день короткой программой спортивных пар. На лед выйдут Юлия Артемьева и Михаил Назарычев, Карина Акопова и Никита Рахманин, Анастасия Балабанова и Алексей Святченко, Александра Бойкова и Дмитрий Козловский, Ясмина Кадырова и Иван Бальченко, Анастасия Мишина и Александр Галлямов, Диана Мухаметзянова и Илья Миронов, Дарья Павлюченко и Денис Ходыкин, Аполлинария Панфилова и Дмитрий Рылов, Алина Пепелева и Роман Плешков, Евгения Тарасова и Владимир Морозов, Алина Пепелева и Роман Плешков. Произвольную программу пары представят в субботу.

Соревнования в женском одиночном катании пройдут в пятницу (короткая программа) и субботу (произвольная программа). Участие в турнире примут 17 фигуристок: Камила Валиева, Анастасия Гулякова, Станислава Константинова, Валерия Костина, Станислава Молчанова, Елизавета Нугуманова, Арина Онищенко, Софья Самодурова, Мария Талалайкина, Анастасия Тараканова, Александра Трусова, Елизавета Туктамышева, Дарья Усачева, Анна Фролова, Майя Хромых, Ксения Цибинова и Анна Щербакова.

В воскресенье пройдут показательные выступления фигуристов.