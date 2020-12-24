{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Футбол в России

Фамилию Плутника убрали из списка членов совета директоров ЦСКА на сайте клуба

В среду он был назначен председателем совета директоров московского "Локомотива"
Заместитель генерального директора РЖД Александр Плутник Михаил Почуев/ТАСС
Описание
Заместитель генерального директора РЖД Александр Плутник
© Михаил Почуев/ТАСС

ТАСС, 24 декабря. Заместитель генерального директора РЖД Александр Плутник больше не числится в составе совета директоров московского футбольного клуба ЦСКА на официальном сайте команды.

В среду было объявлено, что Плутник назначен председателем совета директоров московского "Локомотива", на этой должности он сменил Анатолия Мещерякова. На момент объявления Плутник на сайте ЦСКА значился как член совета директоров клуба.

С 2015 по 2020 год Плутник занимал должность генерального директора ДОМ.РФ. В феврале 2020 года назначен генеральным директором "Новых городских проектов".

Теги
Российский футбол
Чемпионат России по фигурному катанию
Чемпионат России по фигурному катанию стартует в Челябинске в четверг
Соревнования завершаться в воскресенье показательными выступлениями спортсменов
Читать полностью