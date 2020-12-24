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Футбол в Италии

"Аталанта" упустила победу в матче чемпионата Италии после выхода на поле Миранчука

"Болонья" сравняла счет во втором тайме
Нападающий "Болоньи" Родриго Паласио и защитник "Аталанты" Рафаэл Толой EPA-EFE/GIORGIO BENVENUTI
Описание
Нападающий "Болоньи" Родриго Паласио и защитник "Аталанты" Рафаэл Толой
© EPA-EFE/GIORGIO BENVENUTI

ТАСС, 24 декабря. "Аталанта" сыграла вничью с "Болоньей" со счетом 2:2 в гостевом матче 14-го тура чемпионата Италии по футболу.

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В составе "Аталанты" мячи на 22-й и 23-й минутах забил Луис Муриэль. У хозяев отличились Такэхиро Томиясу (73) и Неуэн Пас (82).

Российский полузащитник "Аталанты" Алексей Миранчук появился на поле сразу после перерыва, результативными действиями не отметился. Футболист провел за "Аталанту" семь матчей, во всех выходил на замену. В игре с "Болоньей" он впервые полностью сыграл один тайм.

В турнирной таблице "Аталанта" занимает седьмое место, набрав 22 очка в 13 матчах. В следующем туре подопечные Джан Пьеро Гасперини 3 января примут "Сассуоло".

Результаты других матчей 14-го тура

  • "Верона" - "Интер" - 1:2;
  • "Милан" - "Лацио" - 3:2;
  • "Наполи" - "Торино" - 1:1;
  • "Рома" - "Кальяри" - 3:2;
  • "Сампдория" - "Сассуоло" - 2:3;
  • "Специя" - "Дженоа" - 1:2;
  • "Удинезе" - "Беневенто" - 0:2.
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