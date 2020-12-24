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Баскетбольные еврокубки

"Химки" потерпели восьмое поражение подряд в баскетбольной Евролиге

Встреча завершилась со счетом 88:82 в пользу испанской "Валенсии"
Баскетболисты "Валенсии" Боян Дубльевич и "Химок" Янис Тимма EPA-EFE/MIGUEL ANGEL POLO
Описание
Баскетболисты "Валенсии" Боян Дубльевич и "Химок" Янис Тимма
© EPA-EFE/MIGUEL ANGEL POLO

ТАСС, 24 декабря. Подмосковный баскетбольный клуб "Химки" уступил в гостях испанской "Валенсии" в матче регулярного чемпионата Евролиги. Игра завершилась со счетом 88:82 в пользу хозяев площадки.

Самыми результативными игроками встречи стали Эррик Макколлум из "Химок" и Мартин Херманссон из "Валенсии", набравшие по 16 очков.

"Химки" продлили серию поражений до восьми матчей и с двумя победами в 16 встречах идут на последнем, 18-м месте в турнирной таблице. Испанский клуб одержал десятую победу в 16 матчах и занимает пятую строчку.

В следующем туре подмосковный клуб 29 декабря примет греческий "Олимпиакос".

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