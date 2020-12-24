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Молодежный чемпионат мира по хоккею

Сборная Канады обыграла команду России в контрольном матче перед молодежным ЧМ по хоккею

Матч закончился со счетом 1:0

ТАСС, 24 декабря. Сборная Канады по хоккею обыграла команду России в товарищеском матче перед началом молодежного чемпионата мира. Встреча закончилась со счетом 1:0.

Единственная шайба на счету Джейми Драйсдейла (44-я минута).

В первом и втором периодах место в воротах сборной России занимал выбранный под 11-м номером на драфте Национальной хоккейной лиги (НХЛ) 2020 года Ярослав Аскаров, выступающий за клуб Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) СКА. В третьем периоде его сменил Артур Ахтямов из "Ак Барса".

Молодежный чемпионат мира пройдет в канадском Эдмонтоне с 25 декабря по 5 января. Сборная России будет играть в группе В, первым соперником станет команда США (матч пройдет 26 декабря, начало - 05:30 мск). Также российские хоккеисты на групповом этапе сыграют с командами Чехии (28 декабря, 05:30 мск), Австрии (30 декабря, 05:30 мск) и Швеции (31 декабря, 05:30 мск).

Сборная Канады будет играть в группе А, ее соперниками станут команды Финляндии, Швейцарии, Словакии и Германии. Канадцы начнут выступление на турнире 27 декабря матчем против сборной Германии (02:00 мск).

Молодежный чемпионат мира по хоккею
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