Подколзин: в матче против молодежной сборной Канады по хоккею россияне играли сумбурно

ТАСС, 24 декабря. Молодежная сборная России по хоккею в выставочном матче против команды Канады часто действовала сумбурно. Об этом журналистам заявил капитан российской сборной Василий Подколзин.

В четверг ночью сборная России уступила команде Канады со счетом 0:1 в контрольном матче перед началом молодежного чемпионата мира.

"Первая игра за долгое время, тяжелая и непростая, против сильного соперника, - сказал Подколзин. - Нам есть что улучшить и над чем поработать. Сейчас надо хорошо отдохнуть и с новыми силами входить в турнир".

Подколзин отметил, что команда еще не набрала нужную форму. "С середины игры мы немножко отдали инициативу. Может где-то не вышли на пик. Конечно, надо больше играть с шайбой и меньше давать сопернику, разберем ошибки. Нам нужно лучше держать шайбу в чужой зоне, у нас были моменты в атаках сходу, но позиционную игру в атаке нужно улучшать", - заявил капитан молодежной сборной России.

"Нужно добавить больше агрессии, чаще доводить шайбу до ворот. Сегодня было достаточно сумбура, надо успокоиться и дальше делать свое дело. В позиционной обороне играли хорошо, несмотря на то, что канадцы достаточно владели шайбой", - добавил Подколзин.

Молодежный чемпионат мира пройдет в канадском Эдмонтоне с 25 декабря по 5 января. Сборная России будет играть в группе В, первым соперником станет команда США (матч пройдет 26 декабря, начало - 05:30 мск). Также российские хоккеисты на групповом этапе сыграют с командами Чехии (28 декабря, 05:30 мск), Австрии (30 декабря, 05:30 мск) и Швеции (31 декабря, 05:30 мск).